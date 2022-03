How to Pin WhatsApp Messages: Whatsapp বর্তমানে সব থেকে জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ। Whatsapp তাদের ইউজারদের জন্য নিয়ে আসছে একের পর এক নতুন ফিচার। বছর কয়েক আগেই হোয়াটসঅ্যাপে যোগ হয়েছে ‘পিন টু টপ’ (Pin To Top) ফিচার।

যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম Whatsapp। এর ফলে একজন ইউজারের কাছে দিনে অসংখ্য মেসেজ আসে এই সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে। তার মধ্যে কোনওটা হয়তো খুব জরুরি, আবার কোনওটা তেমন প্রয়োজনীয় নয়। এই সব ক্ষেত্রে হাজার মেসেজের ভিড়ে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ মেসেজটাই হারিয়ে যায় অনেক সময়। অথবা, ঠিক সময়ে দেখা হয়ে উঠে না অতি গুরুত্বপূর্ণ কোনও মেসেজ। এ জন্য কেউ হয়তো প্রয়োজনীয় কোনও তথ্য সঠিক সময়ে জানতে পারলেন না। এর থেকে নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন একজন। তবে অনেক মেসেজের মধ্যে এই প্রয়োজনীয় মেসেজ হারিয়ে ফেলার বিষয়টা এড়ানোর জন্য উপায় রয়েছে। তার জন্য আপনাকে শিখে নিতে হবে Whatsapp এর গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ ‘পিন টু টপ’ (Pin To Top) করার সহজ পদ্ধতি (How to Pin WhatsApp Messages)।

Whatsapp-এর এই ‘পিন টু টপ’ শিখে নিলে ইউজাররা প্রয়োজনীয় চ্যাটগুলো নিজেদের ফোনের Whatsapp চ্যাটবক্সের একদম প্রথমে রাখতে পারবেন। মনে রাখতে হবে যে, এই উপায় গ্রুপ বা ব্যক্তিগত চ্যাট— দু’ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ ছাড়াও একসঙ্গে Whatsapp-এর তিনটি চ্যাটবক্স ‘পিন টু টপ’ পজিশনে রাখা সম্ভব। তিনটির বেশি চ্যাট ‘পিন টু টপ’ করা যায় না। তাই প্রথমে নিজের Whatsapp চ্যাটবক্স থেকে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ তিনটি চ্যাট বেছে নিন। এরপর করতে হবে সহজ কয়েকটি উপায়।

স্টেপ ১- প্রথমে নিজেদের অ্যান্ড্রয়েড (Android) কিংবা আইফোনে (iPhone) Whatsapp খুলতে হবে এবং চটজলদি বেছে নিতে হবে কোন চ্যাটগুলিকে ‘পিন টু টপ’ করতে চান।

স্টেপ ২- যে চ্যাটটি ‘পিন টু টপ’ করতে চান যান সেই চ্যাট বক্স না খুলেই তার উপর ট্যাপ করতে হবে। এর ফলে দেখা যাবে যে স্ক্রিনের উপরের দিকে পিনের মতো একটা আইকন দেখা যাবে।

স্টেপ ৩- এই পিনের মতো দেখতে আইকনে ক্লিক করলেই ওই নির্দিষ্ট চ্যাট ‘পিন টু টপ’ হয়ে যাবে।

Whatsapp ওয়েবের ক্ষেত্রেও চ্যাট ‘পিন টু টপ’ করার সুযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে যে চ্যাটটি ‘পিন টু টপ’ করতে চান, তার উপর কারসার নিয়ে গেলে ডানদিকে একটি নিম্নমুখী অ্যারো (তির চিহ্ন) চিহ্ন দেখতে পাবেন। সেটার উপর ক্লিক করলে ‘পিন চ্যাট’ অপশন পাওয়া যাবে। সেখানে ক্লিক করলেই আপনার ওই নির্দিষ্ট চ্যাটটি ‘পিন টু টপ’ হয়ে যাবে। এ ভাবেই খুব সহজে করা যাবে Whatsapp এর এই পিন টু টপ।

