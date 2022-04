how to make UPI payments without internet connection

How To Make UPI Payments Without Internet: ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (Reserve Bank of India, RBI) চালু করেছে UPI 123PAY-এর বিশেষ পরিষেবা। এই পরিষেবা চালু করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ফিচার ফোন ব্যবহারকারী ডিজিটাল পেমেন্ট (Digital Payment) সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছেন। এখন থেকে এই ফিচার ফোন ব্যবহারকারীরা ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই ডিজিটাল পেমেন্ট করতে পারবেন (make digital payments without Internet)। RBI-এর এই পদক্ষেপকে ডিজিটাল পেমেন্টের জগতে বৈপ্লবিক বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। এর ফলে ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই ডিজিটাল পেমেন্ট করা সম্ভব হবে।

ফিচার ফোন (Feature Phone) ব্যবহারকারীদের ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়া পেমেন্ট করতে হলে তাঁদের অ্যাকাউন্টের সঙ্গে UPI পিন তৈরি করতে হবে। ব্যাঙ্কের শাখায় গিয়ে এই পিন তৈরি করা যেতে পারে। এর পরে পেমেন্টের সময়ে প্রয়োজন হলে ব্যবহারকারীকে এই UPI পিনটি যাচাই করতে হবে। RBI ফিচার ফোনের মাধ্যমে ডিজিটাল পেমেন্টের (Digital Payment) জন্য একটি হেল্পলাইনও চালু করেছে। এই হেল্পলাইনের (digital payment helpline number) নাম দেওয়া হয়েছে ‘ডিজিসাথী’ (DigiSaathi)। ফিচার ফোন ব্যবহারকারীরা digishathi.com-এ বা ফোন নম্বর 14431 এবং 1800 891 3333-এর মাধ্যমে যে কোনও সমস্যার ক্ষেত্রে সাহায্য চাইতে পারেন। হেল্পলাইনটি তৈরি করেছে ভারতের ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন (NPCI)।

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (Reserve Bank of India, RBI) জানিয়েছে, ফিচার ফোন ব্যবহারকারীরা এখন থেকে মোট চারটি প্রযুক্তিগত অপশনের উপর ভিত্তি করে লেনদেন করতে পারবেন। এর মধ্যে রয়েছে কলিং IVR (ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্স) নম্বর, ফিচার ফোনের অ্যাপ, মিসড কল ভিত্তিক পদ্ধতি এবং ভয়েস ভিত্তিক লেনদেন। এক নজরে দেখে নিন ইন্টারনেট ছাড়াই (make digital payments without Internet) ফিচার ফোন পেমেন্টের পদ্ধতি।

IVR-

IVR অর্থাৎ ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্সের মাধ্যমে ব্যবহারকারী একটি নির্দিষ্ট নম্বরে কল করে টাকা পাঠাতে পারবে। এই নম্বরটি NPCI প্রদান করবে ইউজারদের।

অ্যাপ –

এই পদ্ধতিতে UPI পেমেন্টের জন্য ফিচার ফোনে একটি অ্যাপ ইনস্টল করতে হবে। স্ক্যান এবং পেমেন্ট ফিচার বাদ দিলে এই অ্যাপ থেকে সব ধরনের লেনদেন করা যাবে। এর জন্য অবশ্য ইন্টারনেট পরিষেবা লাগবে।

ভয়েস-

ফিচার ফোন ব্যবহারকারীরা প্রক্সিমিটি ভয়েস-ভিত্তিক লেনদেন করতে পারবেন।

মিসড কল –

এর মাধ্যমে ফিচার ফোন ব্যবহারকারীকে প্রাপকের নম্বরে একটি মিসড কল দিতে হবে। এর পর পেমেন্টের জন্য আবার কল করতে হবে। সেই কলে অর্থপ্রদানকারীকে UPI পিন যাচাই করতে হবে।

Published by:Ananya Chakraborty First published: April 05, 2022, 15:25 IST

Tags: Digital payment, RBI, UPI