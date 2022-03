How to Make Money on Instagram: ইন্সটাগ্রাম (Instagram) এখন আর শুধু একটি বিনোদন মূলক অ্যাপে সীমাবদ্ধ নেই। এটি এখন খুলে দিয়েছে আয়ের রাস্তা। অনেকেই আয় করছেন এই অ্যাপের মাধ্যমে। এক নজরে দেখে নিন ইন্সটাগ্রাম রোজগারের কিছু উপায় (How to Make Money on Instagram)।

ইন্সটাগ্রাম থেকে রোজগারের ৫টি উপায় (How to Make Money on Instagram):-

১) স্পনসর্ড পোস্টে নজর দিন। আপনার ফলোয়ারদের নজর কাড়তে পারে এমন ব্র্যান্ড খুঁজে বের করুন।

২) অ্যাফিলিয়েট সেলিংয়ের অন্য ব্র্যান্ডের প্রডাক্ট বিক্রির মাধ্যমে রোজগার করতে পারেন।

৩) Instagram ইনফ্লুয়েন্সারদের ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট। অনেকেই অ্যাকাউন্ট দেখভালের জন্য লোক খুঁজতে থাকেন।

৪) ইন-হাউজ কনটেন্ট না লিখে বিজনেসের জন্য কনটেন্ট লিখতে পারেন।

৫) Instagram-এ আপনার প্রডাক্ট বিক্রি করুন। আপনি ফিজিক্যাল অথবা ডিজিটাল প্রডাক্ট বিক্রি করতে পারেন। এ ছাড়া সার্ভিসও বিক্রি করতে পারেন বিভিন্ন ছবি ও পোস্টার বিক্রির মাধ্যমে।

Instagram থেকে সব সময় রোজগারের নতুন নতুন উপায় সামনে আসে। তাই সব সময় নিজেকে আপডেটেড রাখুন। এ ছাড়াও আপনি যদি ভালো ছবি তুলতে পারেন তবে Instagram প্ল্যাটফর্মে বিশেষ সুবিধা পাবেন। সঙ্গে যদি আপনার মুখ ফোটোজেনিক হয়, তাহলে মিলবে আরও সুবিধা। আজকাল মোবাইল ফোনের মাধ্যমেই দুর্দান্ত ছবি তোলা সম্ভব। এ ছাড়াও ইনস্টাগ্রাম থেকে রোজগারের আরও উপায় জেনে নিন।

ইনফ্লুয়েন্সার – আপনি যদি Instagram-এ ইনফ্লুয়েন্সার স্টেটাস পান, তা হলে সব ধরনের প্রডাক্ট প্রোমোট করে রোজগার করতে পারবেন। আর তার জন্য নিজের সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে নিয়মিত পোস্ট করে একটি লয়্যাল ফ্যান বেস তৈরি করতে হবে আপনাকে। এর পরেই আপনি নিজের ফলোয়ারদের বিভিন্ন প্রডাক্ট কেনার জন্য আবেদন জানাতে পারবেন। এই ভাবে আপনি বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বেশ মোটা টাকাই রোজগার করতে পারবেন।

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং – অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে আপনি বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করে, সেখান থেকে একটি অংশ পাবেন। এই উপায়ে Instagram থেকে বহু মানুষ রোজগার করেন। অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে আপনি একটি লিঙ্ক শেয়ার করবেন। সেই লিঙ্কে ক্লিক করে যত মানুষ কেনাকাটা করবে, প্রত্যেক বিক্রিতে আপনি কমিশন পাবেন।

ইনফ্লুয়েন্সারের ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট – অনেক ইনফ্লুয়েন্সার নিজেদের Instagram অ্যাকাউন্ট দেখভালের জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট খোঁজেন। তার জন্য আপনি যে কোনও ইনফ্লুয়েন্সারের অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে আবেদন করতে পারেন।

সার্ভিস ও প্রোডাক্ট বিক্রি – Instagram-এর মাধ্যমে যে কোনও সার্ভিস অথবা প্রডাক্ট বিক্রি করে রোজগার করতে পারবেন। ফিজিক্যাল প্রডাক্ট ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস বিক্রি করতে পারবেন।

ছবি অথবা পোস্টার বিক্রি – এ ছাড়াও Instagram ব্যবহার করে ছবি অথবা পোস্টার বিক্রি করতে পারবেন। নিজের তোলা ছবি অথবা নিজের তৈরি পোস্টার বিক্রি করে রোজগার করা যাবে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে।

Published by:Ananya Chakraborty First published: March 30, 2022, 20:15 IST

Tags: Instagram, Instagram tips