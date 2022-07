Know How to Check FASTag Balance | FASTag ব্যালেন্স চেক করতে এই ৩টি উপায়ই যথেষ্ট। প্রথমেই জানা দরকার FASTag কী? আসলে FASTag হল ভারতের ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি (National Highways Authority of India) দ্বারা সূচিত একটি প্রক্রিয়া। জাতীয় মহাসড়কের যে সব গাড়ি চলে তাদের থেকে টোল প্লাজাগুলিতে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের দ্বারা পথকর আদায় করা হয়। এ সব ক্ষেত্রে মহাসড়কে গাড়ির লাইন পড়ে যায়। সময় নষ্ট হয়। সেই সমস্যার সমাধান করতেই এসেছে FASTag সিস্টেম। এর সাহায্যে টোল প্লাজায় দীর্ঘ লাইন না দিয়েও টোল ট্যাক্স দেওয়া যেতে পারে।

এ বারে প্রশ্ন হল এর জন্য কী করতে হবে? এ জন্য যে কোনও গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনে FASTag-এর একটি স্টিকার লাগাতে হবে যাতে কেউ গাড়ি না থামিয়েও অটোমেটিক ভাবে টোল ট্রান্সজাকশন করতে পারেন।

FASTag ব্যবহার করতে হলে একটি ওয়ালেট রিচার্জ করতে হয়। তবে অনেক সময়ই আমাদের মনে থাকে না এর ভ্যালিডিটি কতদিন রয়েছে। সে ক্ষেত্রে কী উপায়ে আমরা FASTag-এর ব্যালেন্স চেক করব তা জেনে নেওয়া যাক।

প্রথম পদ্ধতি- NHAI প্রিপেইড ওয়ালেটের মাধ্যমে চেক করা যেতে পারে

স্টেপ ১- প্রথমে ফোনের প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোরে যেতে হবে

আরও পড়ুন – সাবধান! বন্ধ হয়ে যেতে পারে আপনার Netflix অ্যাকাউন্ট! কেন জানুন

স্টেপ ২- Android বা iPhone-এ My FASTag অ্যাপটি ডাউনলোড করতে হবে

স্টেপ ৩- অ্যাকাউন্টে লগইন (Log in) করতে বিশদ তথ্য দিতে হবে

স্টেপ ৪- এখানেই FASTag-এর ব্যালান্স দেখা যাবে

দ্বিতীয় পদ্ধতি- মিসড কলের মাধ্যমে FASTag ব্যালেন্স চেক করা যায়

NHAI-এর তরফে FASTag-এর ব্যালেন্স চেক করার জন্য একটি নম্বর প্রদান করা হয়, এটির সাহায্যেও FASTag ব্যালেন্স চেক করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে যারা NHAI-এর প্রিপেড ওয়ালেটের সঙ্গে তাদের মোবাইল নম্বরের লিঙ্ক করিয়েছেন কেবল তাঁরাই ব্যালেন্স চেক করতে পারবেন।

আরও পড়ুন – ভুলেও এই মেসেজে ক্লিক করবেন না! অনলাইন শপিংয়েও সাবধান! খালি হয়ে যাবে ব্যাঙ্কের সব টাকা!

স্টেপ ১- এর জন্য প্রথমে +91 8884333331 এই নম্বরে একটি মিসড কল দিতে হবে।

স্টেপ ২- এই নম্বর থেকে একটি SMS আসবে এবং সেই SMS-এ Fastag-এর ব্যালান্স দেখানো হবে।

তৃতীয় পদ্ধতি SMS এর মাধ্যমে FASTag ব্যালেন্স চেক

কোনও নাগরিকের FASTag অ্যাকাউন্টটি তাঁর মোবাইল নম্বরের সঙ্গে লিঙ্ক করা হবে। তার ফলে সমস্ত লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য SMS আকারে ওই নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বরে আসতে থাকবে।

SMS অ্যালার্টের মাধ্যমে, FASTag অ্যাকাউন্টের ব্যালান্স, রিচার্জ কনফার্মেশন, টোল পেমেন্ট ডিডাকশন এবং ব্যালান্স সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে।

Published by:Ananya Chakraborty First published: June 24, 2022, 13:46 IST

Tags: FASTag, Tech tips