Google Search New Feature: গুগল এর নতুন ফিচার, বদলে যাবে সার্চিংয়ের পুরনো অভিজ্ঞতা

অজানাকে জানতে এখন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপায় গুগল (Google)। যে কোনও রকম তথ্য এখন হাতের মুঠোতে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হাজির করছে সার্চ ইঞ্জিন (Google Search New Feature)। এবার সেই সার্চ ইঞ্জিনে একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নিয়ে এল সংস্থাটি। কোনও একটি বিষয় সম্পর্কে সার্চ করার পর সেই সংক্রান্ত যে রেজাল্ট আসছে তার বিষয়েও তথ্য জানিয়ে দিচ্ছে Google। ওই অপশনটির নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাবাউট দ্য রেজাল্ট (About The Result)। ইতিমধ্যে এই অপশনটি আমেরিকায় চালু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এদেশে বর্তমানে বেটা ভার্সনে রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সম্পূর্ণ যাচাই করেছে নিউজ ১৮ (News18) এবং পুরো বিষয়টি কী ভাবে কাজ করছে খতিয়ে দেখেছে।

অ্যাবাউট দ্য রেজাল্ট অপশনটি দেখা যাবে গুগল সার্চ ইঞ্জিনের (Google Search New Feature) ডানদিকে। অর্থাৎ কোনও কিছু সার্চ করার পর যে রেজাল্ট আসে তার ডানদিকে দেখা যাবে অ্যাবাউট দ্য রেজাল্ট অপশন। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এই ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা অতিরিক্ত সার্চ না করে কোনও বিষয় সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য পাবেন। ডেস্কটপ ও মোবাইলে এই ফিচারটি পাওয়া যাবে। মূলত, কোনও একটি বিষয় সম্পর্কে Google-এ সার্চ করার পর যে যে রেজাল্ট আসে সেই রেজাল্টগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য বা সেই ওয়েবসাইট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেবে অ্যাবাউট দ্য রেজাল্ট।

কীভাবে অ্যাবাউট দ্য রেজাল্ট অপশন পাওয়া যাবে?

প্রথমে Google-এ গিয়ে নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সার্চ করতে হবে। এর পর যে রেজাল্ট আসবে সেগুলির ডানদিকের উপরে একটি করে থ্রি ডট দেখা যাবে। ওই থ্রি ডটে ক্লিক করলেই ওই রেজাল্ট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য বেরিয়ে আসবে। রেজাল্টের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে অ্যাবাউট দ্য রেজাল্ট অপশনে (Google Search New Feature)।

এর আগেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নিয়ে এসেছে Google। সংস্থার তরফে চালু করা হয়েছে Google সার্চ ডার্ক মোড (Dark Mode)। ডার্ক মোড চালু করার ফলে সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করতে আরও সুবিধা হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। শুধু তাই নয়, ডার্ক মোডের জন্য নির্দিষ্ট টাইম সেট করে রাখাও সম্ভব হবে। গত ৯ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন এই অপশনটি চালু করেছে Google। তবে প্রথমেই এই সুবিধা সব ব্যবহারকারী পাবেন না। ধীরে ধীরে সব গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে ডার্ক মোড অপশন। এমনটাই সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।