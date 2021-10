Facebook, Instagram, Whatsapp ফিরল একে একে, ৬ ঘণ্টারও বেশি থমকে সোশ্যাল দুনিয়া

#কলকাতা: সারা পৃথিবী জুড়ে সোশ্যাল মিডিয়ার অত্যন্ত জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মগুলির একেবারে পরিষেবা ভেঙে পড়ে৷ সোশ্যাল মিডিয়া জায়েন্ট ফেসবুক এবং তার সহকারি অ্যাপগুলি হঠাৎ করেই কাজ করা বন্ধ দেয়৷ ভারতীয় সময় রাত সওয়া নটা নাগদ থেকে ব্যবহারকারীরা হঠাৎই বিস্তর সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যান৷ প্রায় ছয় ঘণ্টারও বেশি সময় বন্ধ থাকে ফেসবুক (Facebook) , ইনস্টাগ্রাম (Instagram), হোয়াটসঅ্যাপ (Whatsapp) ৷ তারপর ধীরে ধীরে ফিরতে শুরু করে সোশ্যালমিডিয়ার জনপ্রিয়তম প্ল্যাটফর্মগুলি৷

প্রথমে ফেরে ফেসবুক. ভারতীয় সময় রাত তিনটে নাগাদ খানিক খানিক কাজ করতে শুরু করে ফেসবুক৷ এরপর ফেরে ইনস্টাগ্রাম৷ এরও প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে অর্থাৎ ভারতীয় সময় ভোর চারটে নাগাদ ফিরতে শুরু করে হোয়াটসঅ্যাপ৷ তবে একইসঙ্গে এই সবকটি অ্যাপের ফিচার্সগুলি কাজ করছিল না৷ ফেসবুক (Facebook), হোয়াটসঅ্যাপ (Whatsapp), ইনস্টাগ্রাম (Instagram) একে একে কাজ করতে শুরু করায় স্বস্তি ফেরে নেট মহলে৷

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we’re sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Instagram is slowly but surely coming back now – thanks for dealing with us and sorry for the wait! https://t.co/O6II13DrMy

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 4, 2021

একইসঙ্গে কাজ করা বন্ধ করে দেয় ফেসবুক (Facebook), হোয়াটসঅ্যাপ (WhatsApp), ইনস্টাগ্রাম (Instagram)৷ এই সোশ্যাল মিডিয়াগুলির বন্ধ হওয়ার বার্তা দিতে ট্যুইটারের সহায়তা নেন আধিকারিকরা৷

ফেসবুক (Facebook), হোয়াটসঅ্যাপ (WhatsApp), ইনস্টাগ্রাম (Instagram) সকলেই নিজের নিজের ট্যুইটার হ্যান্ডেল থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেন৷ সেখানে বলা হয়ে এই ধরণের অসুবিধার জন্য তারা ক্ষমাপ্রার্থী৷ আর যত সত্বর সম্ভব পরিষেবা ঠিক করে দেওয়া হবে৷ নিজেদের বার্তায় তারা বলেছেন, ‘‘ আমরা জানি কিছু মানুষের আমাদের অ্যাপ ও প্রডাক্টগুলি ব্যবহার করতে অসুবিধা হচ্ছে৷ সব কিছু যত তাড়াতাড়ি নর্ম্যাল হয়ে যায় তার চেষ্টা চলছে৷ এই অসুবিধার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী৷ ’’

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021

সোমবার রাতে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম ও মেসেঞ্জারের পরিষেবা হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে যায়৷ হোয়াটসঅ্যাপ থেকে ট্যুইট করেও জানানো হয়েছে পরিষেবা পুনর্বহাল করতে তারা কাজ করছেন৷

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!



— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 4, 2021

হোয়াটসঅ্যাপ থেকে ট্যুইট করে বলা হয়েছে, ‘‘আমরা জানি কিছু মানুষ হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করতে পারছে না৷ আমরা এটার জন্য কাজ করছি৷ আমরা দ্রুত স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছি৷ আপনাদের ধৈর্য্যের জন্য ধন্যবাদ ’’

ইনস্টাগ্রাম আধিকারিকদের পক্ষ থেকেও ট্যুইট করে ক্ষমা চাওয়া হয়েছে৷

ঠিক কী কারণে এই ধরণের বড় বিপর্যয় তা অবশ্য কোনওপক্ষই সরকারিভাবে মুখ খুলতে চাইছে না৷ হতে পারে ডিএনএস সার্ভার ডাউন হওয়ার কারণে এই সমস্যা৷ ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম ওয়েবসাইট ও অ্যাপগুলি কোনও কিছুই রিফ্রেশ করতে পারছিল না৷

এদিকে নেটিজেনরাও নিজেদের পছন্দের কোনও মাধ্যম না পেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় অর্থাৎ ট্যুইটারে ক্ষোভ উগড়ে দেন৷ এত বড় বিপর্যয়ে অন্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে মানুষ নিজেদের মত প্রকাশ করছে৷