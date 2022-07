Facebook-এ বড় পরিবর্তন আনছে মেটা! হুবহু TikTok-এর মতো দেখাবে হোম স্ক্রিন

Facebook app to act more like TikTok: ফেসবুকের ক্ষেত্রে বড়সড় পরিবর্তন নিয়ে আসতে চলেছে মেটা (Meta)। বৃহস্পতিবার মেটার তরফের একটি ঘোষণা করা হয়েছে। সেই ঘোষণায় বলা হয়েছে ফেসবুক অ্যাপে বিরাট পরিবর্তন আনা হতে চলেছে। ফেসবুকের অ্যালগরিদম অনুযায়ী বেছে নেওয়া ভিডিওর জন্য আলাদা একটা সেকশন পাওয়া যাবে। যা অনেকটাই হবে টিকটকের মতো। এছাড়াও পরিবার, বন্ধু এবং অন্যান্য গ্রুপ দ্বারা পোস্ট করা কনটেন্ট আলাদা ফিডে দেখা যাবে। ফেসবুকের তরফে এই বদল আনা হচ্ছে টিকটকের মতো অন্যান্য এন্টারটেনমেন্ট এবং শপিং প্লাটফর্ম-এর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য। ফেসবুকের ইউজারদের আরও ভাল পরিষেবা দেওয়ার জন্য এবং সুরক্ষিত ডেটা প্রাইভেসি প্রদান করার জন্য ফেসবুক নিয়ে আসতে চলেছে বিভিন্ন ধরনের বদল। ফেসবুকের তরফে জানানো হয়েছে যে এর ফলে ফেসবুকের ইউজারদের আরো উন্নত পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে।

ফেসবুকের ইউজাররা পাবে টিকটকের মতো অনুভূতি –

ফেসবুকের তরফে জানানো হয়েছে যে এই পরিবর্তনের মাধ্যমে ফেসবুকের হোমস্ক্রিন টিকটকের মতো দেখতে লাগবে। সেখানে পাবলিক পোস্ট-এর জন্য আলাদা একটি ডিসপ্লে দেখা যাবে। এইখানেই এখন থেকে বেশি করে ভিডিও দেখা যাবে। এর মাধ্যমে ইউজাররা বেশি মজা পাবে।

হোমস্ক্রিন-এর মাধ্যমে অ্যাকসেস করা যাবে কনটেন্ট ফিচার –

ফেসবুকের ইউজার এখন থেকে টিকটকের মতোই বিভিন্ন ধরনের রিল, ফিচার স্টোরি হোমস্ক্রিন-এর মাধ্যমেই অ্যাকসেস করতে পারবে। এছাড়াও ইউজাররা শর্টকাট বারের মাধ্যমে একটি নতুন ফিড দেখতে পারবে। ফেসবুক অ্যাপের সেই ফিড শর্টকাট বারের সাহায্যে পরিবর্তন করা যাবে। এটি আবার কাস্টমাইজ করা যাবে।

লেটেস্ট পোস্ট –

ক্রোনোলজি ফিড ট্যাবে ইউজারদের পছন্দের ভিডিও বেশি করে দেখা যাবে। এক্ষেত্রে ইউজারদের বন্ধুবান্ধব, পরিবার এবং ফলো করা বিভিন্ন পেজের লেটেস্ট পোস্ট এবং ভিডিও সেখানে দেখা যাবে। কিন্তু এই ট্যাবে ইউজারদের কমিউনিটি পোস্ট ফিল্টার করা হবে। এছাড়াও ইউজাররা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী বন্ধু-বান্ধব এবং অন্যান্যদের পোস্ট বেছে নিতে পারবে। সুতরাং এখন থেকে ফেসবুকের মেই ফিডকে নিউজ ফিড বলা যাবে না। কারণ ফেসবুক এখন থেকে নিউজ কনটেন্টে নিজেদের বিনিয়োগের ওপর জোর দেবে।

নিউজ লাইসেন্সিং ডিল –

এর আগে মেটার মিডিয়া পার্টনার ব্রাউন কর্মচারীদের জানিয়েছিলেন যে, কোম্পানির তরফ নিউজ প্রোডাক্ট কমিয়ে দেওয়া হতে চলেছে। এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নিউজ ট্যাব এবং বুলেটিন নিউজলেটার প্লাটফর্ম সামিল হয়েছে। সূত্র মারফত পাওয়া খবর অনুযায়ী মেটা বিগত তিন বছরে পাবলিশার্স-এর সঙ্গে হওয়া নিউজ লাইসেন্সিং ডিলের রিনিউ করেনি। কিন্তু কোম্পানি তরফে অফিসিয়ালি এখনও এই বিষয়ে কিছু ঘোষণা করা হয়নি। সুতরাং ফেসবুক এখন থেকে নিউজ কনটেন্টের ওপর থেকে জোর কমিয়ে অন্যান্য বিভিন্ন কন্টেন্ট-এর উপরে বেশি করে জোর দিতে চলেছে।

First published: July 25, 2022, 15:51 IST

Tags: Facebook, Meta, TikTok