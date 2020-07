ED writes to Bihar Police, wants copy of FIR against actress in Sushant Singh Rajput case

নিজস্ব প্রতিবেদন : সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু তদন্তে নয়া মোড়। সুশান্ত মামলায় তদন্তভার নিচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)! বিজেপি সাংসদের টুইট থেকে এমনই ইঙ্গিত মিলেছে। সুব্রহ্মণ্যম স্বামী টুইটারে লিখেছেন, ”আমার মনে হয় ইডির হাতে তদন্তভার দেওয়া হয়েছে।”

এখানেই শেষ নয়, আরও একটি টুইটে সুব্রহ্মণ্যম স্বামী লিখেছেন, ”প্রধানমন্ত্রীকে লেখা আমার সাম্প্রতিক চিঠিতে আমি সুশান্ত মামলার তদন্তভার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-কে দেওয়ার কথা বলেছি। পাশাপাশি, সুশান্তের রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্ত যাতে NIA কেও দেওয়া হয় সেই আবেদনও করেছি। পরবর্তীকালে এই দুটি সংস্থার সমন্বয়ে সিট গঠন করা হবে। ”

In my latest letter I have requested the PM to direct the Enforcement Directorate and NIA be asked to investigate the circumstances leading to the mysterious death of Sushant Singh Rajput. Subsequently we can have a SIT consisting of CBI and these two national agencies. — Subramanian Swamy (@Swamy39) July 30, 2020

Dr Subramanian @Swamy39 has written a second letter to the Prime Minister on the death of Sushant Singh Rajput urging it is now all the more important to have CBI inquiry in view of 2 States Govt involved & now investigation is required by CBI, ED & NIA pic.twitter.com/9c7RCywLyV — Jagdish Shetty (@jagdishshetty) July 30, 2020

I believe ED investigation has been ordered — Subramanian Swamy (@Swamy39) July 30, 2020

এদিকে ইতিমধ্যেই EDর তরফে বিহার পুলিসের কাছে রিয়া চক্রবর্তী সহ মোট ৫ জনের বিরুদ্ধে সুশান্ত সিং রাজপুতের বাবার FIR এর কপি চেয়ে পাঠানো হয়েছে বলে খবর। প্রসঙ্গত, রিয়া চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে সুশান্তের অ্যাকাউন্ট থেকে ১৫ কোটি টাকা সরানোর অভিযোগ করেছে সুশান্তের বাবা কে কে সিং রাজপুত। সেক্ষেত্র আর্থিক তছরুপের অভিযোগের ভিত্তিতে এই মামলার তদন্ত শুরু করতে পারে ED। তবে এক্ষেত্রে এই মামলার মেরিট দেখেই EDর হাতে তদন্তভার নেবে কিনা তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানা যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, সুশান্ত মামলার CBI তদন্তের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এক্ষেত্র সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর বক্তব্য, শীর্ষ আদলতে ফ্রিলান্সার আইজীবীতে ভরে গিয়েছে। তাই এভাবে পিটিশন খারিজ হয়ে যাচ্ছে। এর দেয় তাঁর পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়।