ED summons Rhea Chakraborty, to appear before agency on August 7

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুশান্ত মামলায় রিয়া চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। শুক্রবার, ৭ অগস্ট সকাল ১১টার মধ্যে ইডির দফতরে হাজিরা দিতে হবে রিয়াকে।

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর ঘটনায় রিয়ার বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ এনেছেন অভিনেতার বাবা কে কে সিং রাজপুত। সুশান্তের অ্যাকাউন্ট থেকে রিয়া প্রায় ১৫ কোটি টাকা সরিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। তাঁর সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখার পর EDর তরফে আর্থিক তছরুপের মামলা দায়ের করা হয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে রিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে খবর। শুধু ১৫ কোটি টাকা তছরুপই নয়, সুশান্তের একটি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরেট পদেও রয়েছেন রিয়া ও তাঁর ভাই শৌমিক চক্রবর্তী। জানা যাচ্ছে ওই সংস্থার আর্থিক লেনদনও খতিয়ে দেখছে ইডি।

আরও পড়ুন-সুশান্ত মামলার তদন্ত করবে CBI, অবশেষে এল প্রতিক্ষীত মুহূর্ত, লিখলেন অঙ্কিতা

Enforcement Directorate (ED) summons Rhea Chakraborty in connection with #SushantSinghRajput‘s death case. She has been asked to appear before the agency at its Mumbai office on 7th August.

— ANI (@ANI) August 5, 2020