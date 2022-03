বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময় বাচ্চাকে ডায়াপার পরাতেই হয়৷ এছাড়া রাতে ঘুমনোর সময়ও ডায়াপার পরা থাকলে পাশে মাও একটু ঘুমোতে পারেন৷ বার বার ঘুম থেকে উঠে কাঁথা পাল্টানোর দরকার পড়ে না৷ (Tips to keep children free from diaper rash)