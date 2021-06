Cyclone Tauktae: ঝড়ে ভেঙে পড়ল গাছ, একটুর জন্য রক্ষা মহিলার ! ভাইরাল ভিডিও

#মুম্বই: কথায় আছে রাখে হরি তো মারে কে! এই প্রবাদ বাক্য সত্যি হতে দেখা গেল মুম্বইয়ের একটি ভাইরাল ভিডিওতে। একটি বিশাল গাছ উপড়ে পড়ার সময়ে উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে বেঁচে গেলেন এক মহিলা। মুম্বই-এর কোঙ্কন এলাকার এই রোমহর্ষক ভাইরাল ভিডিও দেখে চমকে উঠেছেন অনেকেই। ১৭ মে মুম্বই ও গুজরাত উপকূলে আছড়ে পড়েছে ঘূর্ণিঝড় তাউকতাই (Cyclone Tauktae)। এর ফলে সোমবার ভারী বৃষ্টিপাত এবং তীব্র বাতাসের কবলে পড়েছিল উপকূলে সংলগ্ন জেলাগুলি। সংবাদ সংস্থা ANI-এর সোশ্যাল মাধ্যমে পোস্ট করা একটি ৮-সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, রাস্তায় ছাতা নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন একটি মহিলা। সেই সময় হঠাৎ একটি বিশাল গাছ হুড়মুড়িয়ে উপরে পড়ে রাস্তার উপরে। মহিলা আগে থেকে লক্ষ্য করেন বিষয়টি এবং উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লিগিয়ে সেকেন্ডের মধ্যে দুর্ঘটনার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হন।

#WATCH | Mumbai: A woman had a narrow escape when she managed to move away from the spot just in time as a tree uprooted and fell there. (17.05.2021)



Mumbai received heavy rain and wind yesterday in wake of #CycloneTauktae



(Source: CCTV footage) pic.twitter.com/hsYidntG7F



— ANI (@ANI) May 18, 2021