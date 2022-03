Check Expected Price and Features – News18 Bangla

Poco X4 Pro 5G India Launch: আগামী ২৮ মার্চ এ দেশে লঞ্চ করা হতে চলেছে Poco X4 Pro 5G স্মার্টফোন। কোম্পানির তরফে একটি ট্যুইট করে জানান হয়েছে Poco X4 Pro 5G লঞ্চের তারিখ। এক নজরে দেখে নিন Poco X4 Pro 5G ফোনের দাম এবং তার ফিচার।

Poco X4 Pro 5G স্মার্টফোনের দাম –

Poco X4 Pro 5G ফোনের দাম শুরু হতে পারে প্রায় ২৫,৩০০ টাকা থেকে। মনে করা হচ্ছে ভারতের বাজারে Poco X4 Pro 5G এর দাম রাখা হতে পারে প্রায় ২২,০০০ টাকা।

We’re ready to captivate – with the #OneX4all.

Indulge yourself in a whole new dimension of smartphones with the #POCO𝕏𝟜ℙ𝕣𝕠5G.



Get ready to watch India’s first advanced Mocap launch on 28.03.2022 @ 12PM: https://t.co/8fY1Mi4xfO pic.twitter.com/4GLjLZ3GC9



— POCO India (@IndiaPOCO) March 22, 2022