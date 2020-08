বিনোদন CBI Probe In Sushant Rajput Case Illegal, Against Federalism: Rhea Chakraborty দ্বারা bdnewstimes - 1

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর ঘটনায় CBI তদন্ত বেআইনি এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী। যতক্ষণ না সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আসছে ততক্ষণ CBI তদন্ত শুরু করতে পারে না। শুক্রবার বিবৃতি দিয়ে এমনটাই জানালেন রিয়া চক্রবর্তী। তাঁর প্রশ্ন, সুশান্তের মৃত্যুর হয়েছে মুম্বইতে, তাই এই মামলার তদন্তে মুম্বই পুলিসের বদলে বিহার পুলিস এবং CBI মিলে কীভাবে করতে পারে? বৃহস্পতিবারই, রিয়া চক্রবর্তী সহ মোট ৬ জনের বিরুদ্ধে FIR দায়ের করেছে CBI। আর এরপরই রিয়ার তরফে এমন বিবৃতি দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, এর আগে সুশান্ত মামলার তদন্ত বিহার থেকে মুম্বইয়ে নিয়ে আসার জন্য আবেদন করেছিলেন রিয়া। যদিও গত ৫ অগস্ট শুনানিতে মুম্বই ও বিহার পুলিস, উভয়ই এই মামলায় স্বাধীনভাবে তদন্ত করতে পারে বলে জানায় সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের তরফে সুশান্ত মামলার তদন্ত সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য তিন দিনের মধ্যে মুম্বই পুলিস ও মহারাষ্ট্র সরকারকে জমা দিতে বলা হয়। এদিকে ওই দিনই কেন্দ্রের তরফে শীর্ষ আদলতকে জানানো হয় এই মামলা CBI-এর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। আরও পড়ুন-রিয়া সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে FIR দায়ের করল CBI, গঠন করা হল SIT এর আগে রিয়া চক্রবর্তী নিজেই টুইট করে সুশান্ত মামলার তদন্ত CBI-এর হাতে দেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছিলেন তিনি। তবে এখন তিনিই এই মামলায় আবার CBI তদন্ত অনৈতিক বলে দাবি করছেন। এদিকে মুম্বই পুলিস ও মহারাষ্ট্র সরকারও এই মামলার তদন্ত CBI -এর হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত নয়।

Loading

"; var img = img_path; var x = 0; var url=""; var prevLoc = window.location.pathname; var circle = ""; var myTimer = ""; var interval = 30; var angle = 0; var Inverval = ""; var angle_increment = 6; var handle = $.autopager({ appendTo: content_selector, content: items_selector, runscroll: maindiv, link: next_selector, autoLoad: false, page: 0, start: function(){ $(img_location).after(img); circle = $('.center-section').find('#green-halo'); myTimer = $('.center-section').find('#myTimer'); angle = 0; Inverval = setInterval(function (){ $(circle).attr("stroke-dasharray", angle + ", 20000"); if (angle >= 360) { angle = 1; } angle += angle_increment; }.bind(this),interval); }, load: function(){ $('div.loading-block').remove(); $("span.zvd-parse").each(function(index) { con_zt = $(this).text(); var cls = $(this).attr('class').replace('zvd-parse', 'zvd'); $(this).html(parseDuration(con_zt)).removeAttr('class').attr('class', cls); }); clearInterval(Inverval); if(window.OBR){ window.OBR.extern.researchWidget(); } //$('.repeat-block > .row > div.main-rhs331479').find('div.rhs331479:first').clone().appendTo('.repeat-block >.row > div.main-rhs' + x); $('div.rep-block > div.main-rhs331479 > div:first').clone().appendTo('div.rep-block > div.main-rhs' + x); $('.center-section >.row:last').before('

পরবর্তী গল্প

'); $(".main-rhs" + x).theiaStickySidebar(); var fb_script=document.createElement('script'); fb_script.text= "(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src="https://connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.9";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));"; var fmain = $(".sr"+ x); var fdiv = '

'; $(fdiv).appendTo(fmain); FB.XFBML.parse();

xp = "#star"+x;ci=0; var pl = $(xp + " > div.field-name-body > div.field-items > div.field-item").children('p').length; if(pl>3){ $(xp + " > div.field-name-body > div.field-items > div.field-item").children('p').each(function(i, n){ ci = parseInt(i) + 1; t=this; }); } var $dfpAdrhs = $('.main-rhs' + x).children().find('.adATF').empty().attr("id", "ad-300-" + x); var $dfpAdrhs2 = $('.main-rhs' + x).children().find('.adBTF').empty().attr("id", "ad-300-2-" + x); fillElementWithAd($dfpAdrhs, '/11440465/Zeenews_Bengali_Web/Zeenews_Bengali_AS_ATF_300x250', [[300, 600], [300, 250]], {}); fillElementWithAd($dfpAdrhs2, '/11440465/Zeenews_Bengali_Web/Zeenews_Bengali_AS_BTF_1_300x250', [[300, 250], [300, 600]], {}); var instagram_script=document.createElement('script'); instagram_script.defer="defer"; instagram_script.async="async"; instagram_script.src="https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js";

setTimeout(function(){

var twit = $("div.field-name-body").find('blockquote[class^="twitter"]').length; var insta = $("div.field-name-body").find('blockquote[class^="instagram"]').length; if(twit==0){twit = ($("div.field-name-body").find('twitterwidget[class^="twitter"]').length);} if(twit>0){ if (typeof (twttr) != 'undefined') { twttr.widgets.load();

} else { $.getScript('https://platform.twitter.com/widgets.js'); } } if(insta>0){ $('.content > .left-block:last').after(instagram_script); window.instgrm.Embeds.process(); } }, 1500); } }); $(document).delegate("button[id^='mf']", "click", function(){ fbcontainer=""; fbid = '#' + $(this).attr('id'); var sr = fbid.replace("#mf", ".sr");

$(fbid).parent().children(sr).toggle(); fbcontainer = $(fbid).parent().children(sr).children(".fb-comments").attr("id"); });

var title, imageUrl, description, author, shortName, identifier, timestamp, summary, newsID, nextnews; var previousScroll = 0; $(window).scroll(function(){ var last = $(auto_selector).filter(':last'); var lastHeight = last.offset().top ; var currentScroll = $(this).scrollTop(); if (currentScroll > previousScroll){ _up = false; } else { _up = true; } previousScroll = currentScroll; var cutoff = $(window).scrollTop() + 64; $('div[id^="ar"]').each(function(){ if($(this).offset().top + $(this).height() > cutoff){ if(prevLoc != $(this).attr('data-url')){ prevLoc = $(this).attr('data-url'); $('html head').find('title').text($(this).attr('data-title')); } return false; // stops the iteration after the first one on screen } }); if(lastHeight + last.height() < $(document).scrollTop() + $(window).height()){ url = $(next_selector).attr('href'); x=$(next_selector).attr('id'); } }); $(".main-rhs331479").theiaStickySidebar(); var prev_content_height = $(content_selector).height(); var layout = $(content_selector); var st = 0; } } }); })(jQuery);

Source link