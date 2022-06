bringing-support-for-dnd-on-ios-android-users-to-get-new-location-stickers | iOS-এ ডু নট ডিসটার্ব, Android-এ লোকেশন স্টিকার, WhatsApp আনতে চলেছে তাদের নতুন ফিচার – News18 Bangla

WhatsApp New Feature: এবার থেকে WhatsApp-এ ব্যবহার করা যাবে Do Not Disturb (DND) ফিচার। জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ WhatsApp গত কয়েক মাস ধরেই চালু করছে একাধিক নতুন ফিচার। Meta অধীনস্থ মেসেজিং অ্যাপ WhatsApp এ বার নিয়ে আসতে চলেছে আরও কিছু ফিচার। এই সব নতুন ফিচার নিয়ে কাজ করা শুরু করেছে সংস্থা।

জানা গিয়েছে, এই নতুন DND ফিচার আসছে iOS-এর জন্য। তবে Android ব্যবহারকারীদের জন্যও রয়েছে উপহার। সেখানে পাওয়া যাবে লোকেশন স্টিকারে (location sticker)-এর নতুন ডিজাইন।

WhatsApp ট্র্যাকার WABetaInfo প্রথম এই ফিচার সম্পর্কে জানায়। DND ফিচার কার্যকর হয়ে গেলে Apple ব্যবহারকারীরা বুঝতে পারবেন কেনও বিভিন্ন কল মিস হয়ে যাচ্ছে। WhatsApp এর নতুন ফিচার এখন ব্যবহার করা যাচ্ছে iOS ১৫ এপিআইতে। WhatsApp এর নতুন এই ফিচারের মাধ্যমে iPhone ব্যবহারকারীরা 15 API-তে।

এই নতুন ফিচারে iPhone ব্যবহারকারীরা কল হিস্ট্রি (Call History) নতুন একটি লেবেল দেখতে পাবেন। যা চিহ্নিত করবে করবে কোনও কল সাইলেন্ট করে দেওয়া হয়েছে ডু নট ডিস্টার্ব অপশন ব্যবহার করে। জানা গিয়েছে যে, WhatsApp এর এই নতুন ফিচার এখন iOS 15-এ পরীক্ষামূলক ভাবে চালু করা হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি WhatsApp-এর এই নতুন ফিচার সকল iOS ব্যবহারকারীদের জন্য চালু করা হবে।

অন্য দিকে Android ব্যবহারকারীদের জন্যও WhatsApp-এ আসতে চলেছে নতুন এক ফিচার। Android ব্যবহারকারীদের জন্য WhatsApp চালু করতে চলেছে নতুন চেহারার ‘লোকেশন স্টিকার’। এটি চালু করা হতে চলেছে WhatsApp এর বিটা ভার্সন ২.২২.13.১৬ তে। WhatsApp-এর এই নতুন ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা নতুন ড্রয়িং এডিটরের সুবিধা পাবেন যার মধ্যে রয়েছে তিনটি ডিজাইন। জানা গিয়েছে যে WhatsApp এর এই নতুন ফিচার ব্যবহার করতে পারবে লিমিটেড Android বিটা ব্যবহারকারীরা। এ ছাড়াও WhatsApp-এর এই নতুন ফিচার ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন কিছু পুরনো বিটা ভার্সন ব্যবহারকারীও। অর্থাৎ সকল Android ব্যবহারকারী ব্যবহার করতে পারবে না WhatsApp এর এই নতুন ফিচার।

WhatsApp কিছুদিন আগেই চালু করেছে গ্রুPayর ক্ষেত্রে নতুন ফিচার। এর মাধ্যমে আগের ২৫৬ সদস্যের বদলে এখন একটি WhatsApp এর গ্রুPay ৫১২৩ সদস্যকে যুক্ত করা যায়। WhatsApp এর এই নতুন ফিচারের সুবিধা Payয়েছে সকল ইউজারারা। WhatsApp আপডেট করলেই নতুন এই ফিচার ব্যবহার করা যাবে।

