Ayushmann Khurrana Trolled For Supporting Sushant Singh Rajput’s Girlfriend Rhea Chakraborty

নিজস্ব প্রতিবেদন : শুক্রবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইডির দফতরে হাজির হন রিয়া চক্রবর্তী। সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর তদন্তে ব্যান্দ্রা থানায় বয়ান রেকর্ডের পর প্রায় ৪০ দিন পর ফের প্রকাশ্যে আসেন রিয়া। ভাই সৌভিক চক্রবর্তীর সঙ্গে ইডির দফতরে হাজির হন জেলেবি অভিনেত্রী।

রিয়াকে নিয়ে যখন ব্যস্ত সংবাদমাধ্যম, সেই সময় আয়ুষ্মান খুরানাকে নিয়ে পালটা ব্যস্ত হয়ে পড়ল সামাজিক মাধ্যম। সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর ঘটনায় আয়ুষ্মান খুরানা কেন মুখ খুলছেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন অনেকে। এমনকী, আয়ুষ্মান কেন সুশান্তের মৃত্যু নিয়ে চুপ থেকে রিয়া চক্রবর্তীকে ক্রমাগত সমর্থন করছেন, তা নিয়ে চোটে যান নেট জনতার একাংশ।

#AyushmannKhurrana

I dont expect to see u fight for Sushant ir stand up against anyone.

But atleast stop supporting these nepo kids. Even u know the truth and even we know it. So stop sugar coating. Remember even we stood beside you for ur talent #SushantSinghRajput pic.twitter.com/3vVX9Pnsqh — Radhika (@RWarrior009) July 29, 2020

After tapsee richa #AyushmannKhurrana continue with chamchagiri of Bollywood mafias and star kids so chamchagiri require no guts but standing up against mafias and injustice require courage which even you lack aayushman pic.twitter.com/WxJoa4kjhi — Bharat Arya (@silentsailor2) July 29, 2020

Shame on peoples of Bollywood be it an insider or outsider all are same.These spineless people can stoop to any level just for money.We pray that the thing that happened with #SSR must happen with BOLLYWOOD Biggies then they will understand what it feels like#AyushmannKhurrana pic.twitter.com/n74eMdjUFm — Pramod (@Pramod07542961) August 7, 2020

আয়ুষ্মান এবং তাঁর স্ত্রী তাহিরা কাশ্যপ বলিউডের ‘মাফিয়াদের’ ‘চামচাগিরি’ করছেন বলে অনেকে আক্রমণ করতে শুরু করেন। এমনকী, বলিউডের ‘মুভি মাফিয়াদের’ ভয়েই আয়ুষ্মান এবং তাঁর স্ত্রী রিয়াকে ক্রমাগত সমর্থন করে যাচ্ছেন বলেও কটাক্ষ করতে শুরু করেন অনেকে। যদিও কটাক্ষ, আক্রমণ পালটা আক্রমণের প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি আয়ুষ্মান খুরানা।