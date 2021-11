Astronauts stuck using diaper: ভেঙে গিয়েছে শৌচাগার, মহাশূন্যে মহাকাশচারীদের দিন কাটছে ডায়াপারে

কেপ কানাভেরাল : আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র (International Space Station) থেকে এই সপ্তাহান্তেই পৃথিবীতে ফিরে আসার কথা কয়েক জন মহাকাশচারীর৷ কিন্তু তাঁদের ক্যাপসুলে শৌচাগার ভেঙে গিয়েছে৷ ফলে মহাকাশচারীদের সময় কাটছে ডায়াপার পরেই (Astronauts stuck using diaper)৷ তবে নাসা-র (NASA) মহাকাশচারী মেগান ম্যাকআর্থার এই পরিস্থিতি সামলানো সম্ভব বলেই জানিয়েছেন৷ তাঁর কথায়, ‘‘মহাকাশযাত্রা সব সময়েই ছোটখাটো চ্যালেঞ্জে ভরপুর৷ এটাও সেই চ্যালেঞ্জের মধ্যে একটি৷ তাই এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলাম না৷’’ ২০ ঘণ্টারও বেশি সময় তাঁরা কাটিয়ে ফেলেছন ডায়াপার পরেই৷

মেগান ছাড়াও এই অভিযানে সামিল জাপানের আকিহিতো হোশিদে, নাসার শেন কিমব্রো এবং ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির থমাস পেস্ক৷ সংবাদমাধ্যমকে পেস্ক জানিয়েছেন, স্পেস স্টেশনের পাওয়ার গ্রিড মেরামত-সহ একাধিক কাজের জন্য তাঁরা স্পেসওয়াক করেছেন৷ কাজের মধ্যে ছিল টয়লেট মেরামতির পর্বও৷ কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি৷ অগত্যা ডায়াপার পরা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না৷

স্পেস এক্স-এর ক্যাপসুলে আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে তাঁরা পৌঁছেছিলেন গত ২৮ এপ্রিল৷ খাবার দাবারের দিকেও রয়েছে চমক৷ এই প্রথম মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে লঙ্কার ফলন হয়েছে মহাকাশচারীদের হাতে৷ সেই লাল ও সবুজ লঙ্কা দিব্যি ট্যাকোতেও দিয়েছেন তাঁরা৷

Friday Feasting! After the harvest, we got to taste red and green chile. Then we filled out surveys (got to have the data! 😁). Finally, I made my best space tacos yet: fajita beef, rehydrated tomatoes & artichokes, and HATCH CHILE! https://t.co/pzvS5A6z5u pic.twitter.com/fJ8yLZuhZS



— Megan McArthur (@Astro_Megan) October 29, 2021