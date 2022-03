Are you drinking artificially coloured tea

Coloring in Tea: বাঙালি সব সময়েই চায়ের ভক্ত। শুধু বাঙালিই বা কেন, বেশিরভাগ ভারতীয়র পছন্দের গরম পানীয়র তালিকায় প্রথমেই রয়েছে চা । আর সেই চা রাস্তার পাশের স্টল থেকে পাওয়া কড়া চা হোক কিংবা আরামদায়ক গ্রিন টি বা সুগন্ধযুক্ত স্লিপিং টি, প্রত্যেকের কাছে এক এক ধরনের চায়ের উষ্ণ কাপে চুমুক দেওয়ার আলাদা আলাদা অর্থ রয়েছে। কারও কারও জন্য দিন শুরু করার মাধ্যম হল চা, আবার কেউ কেউ দিনের যখন-তখন এটি পানীয় হিসাবে পছন্দ করেন। চায়ের স্বাস্থ্যগত উপকারিতার কথাও কারও অজানা নয় (artificially coloured tea)। কিন্তু তার পরেও চা খেলে, নিয়মিত পরিমাণেও, অনেকের নানা সমস্যা হয়।

আসলে অনেকেই জানেন না যে তাঁদের দৈনন্দিন সঙ্গী এই প্যাকেটজাত চায়ের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়েই প্যাকেটে ভেজাল পাতা বা কৃত্রিম রঙ থাকে (adulterated tea)! অবাক হলেও এবার সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে। যে চায়ের উপরে আমরা অন্ধভাবে নির্ভর করছি, তা কৃত্রিম রঙ, ফাইলার বা নিঃশেষিত পাতার সঙ্গে মেশানো কি না তা পরীক্ষা করার জন্য কিছু সহজ উপায় রয়েছে, জেনে নেওয়া যাক তা এবারে (how to check original tea powder) ।

চা-তে কি সত্যি ভেজাল মেশানো সম্ভব?

চায়ের মধ্যে ভেজাল আজকাল খুবই সাধারণ, কিন্তু প্যাকেটের চায়ের ফিল্টার এবং রঙ চিহ্নিত করা সত্যিই কঠিন (how to check tea adulteration)। যদিও এবিষয়ে আমাদের সাহায্য করছে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (FSSAI)। প্রতিষ্ঠানের বলে দেওয়া কিছু সহজ উপায় জেনে নিলে তা আমাদের চা-তে মেশানো রঙ এবং মিশ্রিত পাতা চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে।

বাড়িতে কীভাবে পরীক্ষা করতে হবে (how to check original tea powder)?

বাড়িতে পরীক্ষা করার জন্য একটি ফিল্টার পেপার নিয়ে তাতে চা পাতা ছড়িয়ে দিতে হবে (how to check original tea powder)। এরপর এতে কয়েক ফোঁটা জল দিতে হবে । এবার পেপার থেকে চা পাতা সরিয়ে নিতে জলে রেখে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে (how to check tea adulteration)। যদি এক্ষেত্রে পেপারে বাদামি এবং গাড় শেডের স্টেন বেরোয় তাহলে চা ভেজাল বলে গণ্য হবে। যদি হালকা স্টেন কিংবা কোনও স্টেন না থাকে তাহলে চা পাতা একেবারে বিশুদ্ধ এবং কোনও রঙ বা ভেজাল মেশানো নেই বলে ধরা হবে।

Published by:Ananya Chakraborty First published: March 25, 2022, 10:05 IST

