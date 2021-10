APIO アピオ ABSルームミラーカバー＆ブルーテックルームミラーセット スズキ ジムニーJB23,JB33,JB43・新型ジムニーシエラJB74用（JB64不可） フジ スペシャルセレクション – 通販

メーカー希望小売価格(税込):¥10,260 備考: 品番:4034-01B&7109-1R ブラック(梨地/半艶) ミラー上部にAPIOの刻印入り。 ジムニー JB23・JB33・JB43・新型ジムニーシエラJB74(JB64不可) シンプルで艶を抑えた梨地ブラックのカバーは、ルームミラーの存在を薄くしルックスを引き締めます。

