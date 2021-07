Amazon স্মল বিজনেস ডে: স্থানীয় এবং ছোট ব্যবসায়ীদের সাপোর্ট করার জন্য বড় কেনাকাটার সেল

সারা দেশের ছোট ব্যবসার জন্য, 2020 ছিল ইতিহাসের অন্যতম চ্যালেঞ্জিং বছর। এবং যখন আমরা করোনাভাইরাস মহামারী থেকে অর্থনৈতিক প্রভাব এবং পুনরুদ্ধার করতে শুরু করেছি, স্থানীয় এবং জাতীয় উভয় ক্ষেত্রেই ছোট ব্যবসাগুলিকে সমর্থন করা গুরুত্বপূর্ণ। ছোট ব্যবসা গুলি আমাদের মার্কেটপ্লেসকে অনন্য করে তোলে এবং এখন, আগের চেয়ে বেশি, তাদের আমাদের সমর্থন প্রয়োজন – যে কারণে Amazon তার স্মল বিজনেস ডে (SBD) নিয়ে ফিরে এসেছে যা 2 রা জুলাই, 2021 মধ্যরাত থেকে শুরু করে 4 ঠা জুলাই, 2021 রাত 11:59 পর্যন্ত চলবে।

#AmazonSmallBusinessDay ছোট ব্যবসাগুলিকে সমর্থন করা চালিয়ে যাবে

আজ, বিশ্ব এমন একটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে যা আগে কখনও হয়নি যা ছোট এবং মাঝারি ব্যবসাগুলিকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে কারণ তারা COVID-19 মহামারী থেকে অর্থনৈতিক প্রভাবের কারণে বৃহত্তর খুচরা বিক্রেতা এবং হোলসেলারদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করে। অতএব, এই কঠিন সময়ে অনুপ্রেরণা খুঁজে পেতে, Amazon এখানে প্রতিটি স্থানীয় উদ্যোক্তাকে কার্যকর থাকতে সহায়তা করতে এসেছে, এবং আরও একবার, উল্লেখযোগ্য স্তরে উন্নতি লাভ করেছে। এই তিন দিনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, লক্ষ লক্ষ স্বদেশী বিক্রেতা, নির্মাতা, স্টার্ট-আপ এবং ব্র্যান্ড, মহিলা উদ্যোক্তা, কারিগর এবং তাঁতি, এবং স্থানীয় দোকানগুলি কিছু গুরুতর বাধা অতিক্রম করে আরও গ্রাহকদের কাছে পৌঁছাতে এবং আনন্দিত করতে সক্ষম হবে।

#ShopBigSupportSmall

জুলাই 2-4, 2021 থেকে স্মল বিজনেস ডে-তে, সম্ভাব্য ক্রেতারা বাজারে বিশেষ থিমযুক্ত স্টোরগুলি থেকে আরও অনেকের মধ্যে ইমিউনিটি বুস্টার, বর্ষার প্রয়োজনীয় জিনিস, বাড়িতে ফিটনেস সরবরাহ, আঞ্চলিক হস্তশিল্প সহ বিভাগগুলিতে দুর্দান্ত ছাড় এবং ডিলগুলিতে পণ্যগুলির একচেটিয়া এবং উদ্ভাবনী ভাণ্ডার আবিষ্কার করতে পারেন। সেলটি সচারচর খুঁজে পাওয়া যায় না এমন ওয়ার্ক ফ্রম হোমের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে শুরু করে দারুন খাবারের পাশাপাশি সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন থেকে সরাসরি আঞ্চলিক তাঁত থেকে লক্ষ লক্ষ Amazon গ্রাহকদের জন্য উপলব্ধ একটি কিউরেটেড নির্বাচন দিয়ে সমৃদ্ধ। এই উদ্যোগের অংশ হিসাবে, গ্রাহকরা 8 লক্ষেরও বেশি + প্রোডাক্টে কুপন এবং ক্যাশব্যাক অফার পাবেন 10% পর্যন্ত যা A-pay দ্বারা প্রযোজিত এবং অন্যান্য ধরণের ডিজিটাল পেমেন্টের মাধ্যমেও সুবিধা পাবেন।

ক্ষমতায়নের গল্প

অনলাইনে সমস্ত ধরণের ভারতীয় কারুশিল্প আনতে এবং গ্রাহকদের জন্য নির্বাচন সম্প্রসারণে Amazon; Amazon কারিগার, Amazon সহেলি, Amazon লঞ্চপ্যাড এবং আরও অনেক কিছুর মতো অনন্য বিক্রেতা প্রোগ্রাম তৈরি করেছে যাতে এই অভূতপূর্ব সময়ে খুচরা বিক্রেতার ব্যবসা শুরু করতে এবং লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পেতে সহায়তা করা যায়। নীচে, আমরা SBD 2021 এর জন্য প্রস্তুত মাত্র কয়েকটি উদ্যোক্তা এবং ছোট ব্যবসার পরিচয় করিয়ে দিই।

মহিলাদের ধূপকাঠি তৈরি করতে শেখানো থেকে শুরু করে তাদের প্রাথমিক কম্পিউটার দক্ষতা শেখাতে সহায়তা করা – Amazon সহেলির সাথে আর্য সিংয়ের সহায়তা লক্ষণীয়। আর্যের সংস্থা iVillage উত্তরপ্রদেশের গ্রামগুলির মহিলাদের নরম আসবাবপত্র, বাড়ির সাজসজ্জা, ফ্যাব্রিক গহনা এবং আরও অনেক কিছু তে পণ্য তৈরি করে জীবিকা নির্বাহের ক্ষমতা দিয়েছে যা লক্ষ লক্ষ গ্রাহকের কাছে Amazon সহেলির মাধ্যমে অনলাইনে উপলব্ধ। একটি অনলাইন উপস্থিতি সঙ্গে, কোম্পানি অপরিসীম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং শুধুমাত্র একটি বোতাম ক্লিক সঙ্গে ক্রয় সক্ষম করতে Amazon বাই বক্স বৈশিষ্ট্যযুক্ত!

First Bud Organics এর CEO উত্তরাখণ্ডের মোহিতশর্মা বর্ণনা করেছেন যে কীভাবে XLRI, জামশেদপুর থেকে উদ্যোক্তা অধ্যয়নে তার ডিগ্রি বা বিপণন ব্যবস্থাপক হিসাবে তার অভিজ্ঞতা তাকে বাস্তব বিশ্বের চ্যালেঞ্জগুলির জন্য প্রস্তুত করেনি। Amazon- এর সাথে তার সহযোগিতায়, তার 100% জৈব খাদ্য পণ্যের বিক্রয় 3-4 গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যা উত্তরাখণ্ডের কৃষকদের জীবিকাকে ব্যাপকভাবে উপকৃত করেছে এবং স্টার্ট-আপস্থানীয় এবং জাতীয় উভয় ক্ষেত্রেই অসাধারণ স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

IIM কলকাতা থেকে স্নাতকোত্তর, প্রিয়াঙ্কা গোয়েল গদি শিল্প পরিবর্তনের সাধনা করে চাকরি ছেড়ে দেন এবং পেটেন্টযুক্ত স্মার্ট গ্রিড প্রযুক্তির সাথে ভাল মানের ঘুম সরবরাহের জন্য স্লিপ কোম্পানি গঠন করেন। তার ধারণার উপর প্রচণ্ড বিশ্বাস রেখে, তিনি Amazon- এর সাথে একটি অনলাইন স্টোর স্থাপন করতে এবং সারা দেশের সম্ভাব্য গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য সাইন আপ করেছিলেন। মাত্র এক বছরে 1 কোটি/মাসের সীমা অতিক্রম করা থেকে শুরু করে শীঘ্রই বিশ্ব বাজারে তাদের পণ্য ক্যাটালগ চালু করা পর্যন্ত, স্লিপ কোম্পানির Amazon –এর সাথে উদযাপন করার জন্য অনেক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক রয়েছে।

আরও তথ্যের জন্য, https://www.amazon.in/l/sbd দেখুন

এই Amazon স্মল বিজনেস ডে 2021 তে, আশা, ইতিবাচকতার একটি শক্তিশালী বার্তা যোগাযোগ করা এবং ছোট ব্যবসার স্থিতিস্থাপকতা স্বীকার করা প্রয়োজন যারা গত এক বছর ধরে সফলভাবে লড়াই করেছে এবং লড়াই করে বেরিয়ে এসেছে। সারা দেশে লক্ষ লক্ষ স্থানীয় দোকান এবং ব্যবসা এই সপ্তাহে কেন্দ্রবিন্দুতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকায়, এই ছোট ব্যবসায়িক কিংবদন্তিদের কেনাকাটা করা এবং আমাদের অদম্য সমর্থন দেখানো যাক।

