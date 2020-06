Alfresco offers world cuisine & signature dishes from Bengal on the auspicious occasion of Poila Baisakh | food-recipe

পয়লা বৈশাখে খাঁটি বাঙালি খাবারের স্বাদ নিতে চান ? তাহলে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের অ্যালফ্রেস্কো রেস্তোরাঁ কিন্তু আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ৷

#কলকাতা: বাঙালির পার্বণ মানে আক্ষরিক অর্থেই ভোজন-পার্বণ! ‘ইটিং-আউট’-এর এই যুগে পার্বণী খাওয়া-দাওয়া মানেই শহরের নানা রেস্তোরাঁয় উঁকিঝুঁকি মারা। পয়লা বৈশাখ মানেই দেদার ভুরিভোজ ! রোজকার চাউমিন, মোমো, এগ রোল-চিকেন রোল বাদ দিয়ে একেবারে খাঁটি বাঙালিয়ানা ৷ মা-ঠাকুমার হাতে রান্নার স্বাদকে যেন ফিরে পাওয়া ৷ আলু আর কাঁচা আম দিয়ে চপ, হিঞ্চের বড়া, ফুলুরি, সুতলির চপ, মুরগির পিঁয়াজি ভাজা, গন্ধরাজ মাংসের চপ.….আহা… নাম শুনলেই যেন জিভে জল আসে ৷ আর এসমস্ত কিছুই পাওয়া যাচ্ছে শহরের অন্যতম ঐতিহ্যশালী পাঁচতারা হোটেল- দ্য ললিত গ্রেট ইস্টার্নে ৷ পয়লা বৈশাখে খাঁটি বাঙালি খাবারের স্বাদ নিতে চান ? তাহলে হোটেলের ‘অ্যালফ্রেস্কো’ রেস্তোরাঁ কিন্তু আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ৷

চাল কুমড়ো নজনেল শুক্ত

গ্রেট ইস্টার্নের জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শেফ মধুমিতা মোহান্ত জানান,

বাঙালিদের জন্য পয়লা বৈশাখ হল সেলিব্রেশনের দিন ৷ আর কোনও সেলিব্রেশনই খাবার ছাড়া সম্ভব নয় ৷ সেকথা মাথায় রেখেই আমরা এবছর পয়লা বৈশাখ স্পেশ্যাল এমন মেনুর ব্যবস্থা রেস্তোরাঁয় রেখেছি, যার প্রত্যেকটা আইটেমই স্বাদে ও গন্ধে মাতিয়ে তুলবে আপনাকে ৷ রেস্তোরাঁতে বাংলার খাবারের স্বাদ নিতে পারবেন মানুষ ৷





পয়লা বৈশাখ স্পেশ্যাল গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের ‘অ্যালফ্রেস্কো’ রেস্তোরাঁর মেনু

ওয়েলকাম ড্রিঙ্কে আম পোড়া শরবত এবং বেলের শরবতের পাশাপাশি বিলায়িতি বেগুন, টম্যাটো, পোড়া রসুন এবং মুরগির শিরুয়া স্যুপ দিয়ে শুরু ৷ এরপর নিরামিষ আইটেমে কপি বাটি চচ্চড়ি, চাল কুমড়ো নজনেল শুক্তো, লেডিকেনি ডালনা, লাবড়া/ পাঁচ মিশালি তরকারি, লাউ শাক দিয়ে তৈরি মটর ডাল যেমন থাকছে ৷ তেমনি আমিষ মেনু কিন্তু আপনার মুখে হাসি ফোটাবেই ৷ কাঁকড়া ভুনা, থোর বড়ি দিয়ে চিংড়ি ঘণ্ট, মুরগীর আম কাসুন্দি, শিম বীজ দিয়ে রুই মাছ, কচি পাঠা-এচোঁড় ডাল, কী নেই সেই তালিকায় ৷ সঙ্গে সাদা ভাত, পোলাও রত্ন এবং লুচি তো আছেই ৷







কচি পাঠা- এচোড় ডাল ছড়ানি

মিষ্টি প্রেমী বাঙালীদের কথা ভেবে ডেসার্টের আইটেমও যথেষ্ট রাখা হয়েছে বুফে মেনুতে ৷ ক্ষীর কদম, ছানার জিলিপি, আমের কালাকাঁদ, নলেন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, ম্যাঙ্গো স্যাফরন বেকড দই., পাটিসাপ্টা….. খাবারের তালিকা ক্রমশই দীর্ঘ ৷

পয়লা বৈশাখের উদযাপনে শহরের প্রায় সব রেস্তোরাঁতেই মিলবে নানা স্বাদের মেনু ৷ সব মেনুতে থাকবে বাঙালি টাচও ! তাই শহরের চিরাচরিত বাঙালি রেস্তোরাঁ-তে সপরিবারে খেতে যাবেন, নাকি এবার একটু অন্যরকম কিছু করবেন, সেটা একবার ভেবে নিন ৷ কারণ সাধ্যের মধ্যেই অত্যন্ত সুস্বাদু বাংলার ভুরিভোজ পাওয়া যাচ্ছে পাঁচ তারা রেস্তোরাঁতেই ৷

Alfresco : 15th April- Lunch Buffet @ INR 2200 (plus tax) & Dinner Buffet @ INR 2200 (plus tax) with unlimited soft beverage and Entertainment .