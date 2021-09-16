12/19~21 エントリーでP5倍 スキー ウェア DESCENTE デサント レディース　パンツ 2020 LADIES’ LAXING PANTS 40 / DWWOJD84 19-20 旧モデル スキー用品専門タナベスポーツ – 通販

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DESCENTE デサントスキーウェア
■LADIES’ LAXING PANTS 40 / DWWOJD84
FABRIC
表地:2WAYストレッチツイル（ポリエステル100%）、ポリエステルオックス（ポリエステル100%）
裏地:タフタ（ポリエステル）、撥水タフタ（ポリエステル）、起毛トリコット
FUNCTION
耐水圧10,000mm
透湿性4,000g/m2/24h(A-1)
・LAXING PANTS
・HEAT NAVI
サイズ
S M L O O-70 XO-73
DESCENTE デサントスキーウェア
■LADIES’ LAXING PANTS 40 / DWWOJD84
FABRIC
表地:2WAYストレッチツイル（ポリエステル100%）、ポリエステルオックス（ポリエステル100%）
裏地:タフタ（ポリエステル）、撥水タフタ（ポリエステル）、起毛トリコット
FUNCTION
耐水圧10,000mm
透湿性4,000g/m2/24h(A-1)
・LAXING PANTS
・HEAT NAVI
サイズ
S M L O O-70 XO-73
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- 商品コード：cd41215