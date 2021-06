২ মাসের মধ্যেই ১০ মিলিয়ন প্রি-রেজিস্ট্রেশন, দেশে কি আদৌ আসবে ? pubg-new-state-clocks-10-million-pre-registrations-in-less-than-2-months-since-announcement– News18 Bangla

PUBG: New State: প্রায় ছয় মাস কেটে গিয়েছে। সেপ্টেম্বরে ব্যান হয়েছিল জনপ্রিয় গেম PUBG Mobile। এর পর থেকে দেশের বাজারে এই গেমের ফিরে আসা নিয়ে একের পর এক জল্পনা শুরু হয়েছে। কিন্তু বার বার PUBG থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়েছে ভারতীয় গেমারদের। মাঝে মাস দু’য়েক আগে PUBG: New State গেম লঞ্চের কথা ঘোষণা করা হয়। জানিয়ে দেওয়া হয়, Google Play Store-এ গেমটির প্রি-রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে। সেই সূত্রেই আরও এক সাফল্যের মুখ দেখল PUBG। ঘোষণার দু’মাসের মধ্যেই ১০ মিলিয়ন প্রি-রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হল PUBG: New State গেমের।

সম্প্রতি এক ট্যুইটে PUBG কর্পোরেশনের তরফে একথা জানানো হয়েছে। PUBG কর্পোরেশন সূত্রে খবর, শীঘ্রই অ্যান্ড্রয়েড ও iOS ভার্সনে লঞ্চ করতে চলেছে এই গেম। এক্ষেত্রে Call of Duty: Black Ops 3 বা Black Ops 4 গেমের মতো দেখতে PUBG: New State। Call of Duty-র মতোই রয়েছে ওয়ার জোন ফিচার। উল্লেখ্য, ফেব্রুয়ারি মাসে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছিল, PUBG Mobile গেমের সিকোয়েল হচ্ছে এই PUBG Mobile New State গেম। এক্ষেত্রে গেমের ব্যাটল রয়্যাল ফরম্যাট জারি থাকছে। অর্থাৎ PUBG-এর তৃতীয় ব্যাটল রয়্যাল গেম এটি। তবে গেমের ডিজাইন ও লুকে পরিবর্তন আনা হয়েছে। গেম ডেভেলপাররা জানিয়েছিলেন, ২০৫১ সালের প্রেক্ষাপটে একটি ব্যাটেল রয়্যালে গেমের আদলে তৈরি করা হয়েছে এই PUBG Mobile New State।

প্রসঙ্গত, আসন্ন ভার্সনে একটি নতুন ম্যাপ ফিচার আসছে। আসছে নতুন প্লেয়ারও। এর আলট্রা-রিয়েলিস্টিক গ্রাফিক্স যথেষ্ট আকর্ষণীয়। এক্ষেত্রে PUBG Mobile-এর এই নতুন ভার্সনে থাকছে ড্রোন ফিচার। ড্রোনের পাশাপাশি থাকছে একাধিক ফিউচারিস্টিক উইপনস। রয়েছে ডেপ্লয়েবল বাঙ্কার। গেমের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল ক্রস-প্ল্যাটফর্ম কমপ্যাটিবিলিটি। শোনা যাচ্ছে, নতুন ভার্সনে একজন মোবাইল গেমার যে কোনও প্লে স্টেশন, Xbox বা PC player-এর বিরুদ্ধেও খেলতে পারবে। ফেব্রুয়ারির ঘোষণার পর এই রকম সাফল্যে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত PUBG ফ্যানেরা।

তবে দেশে উপলব্ধ নয় PUBG: New State। কারণ আগের মতোই নিজের অবস্থানে অনড় রয়েছে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক। গেম রিলঞ্চ নিয়ে PUBG কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এখনও পর্যন্ত কোনও রকম বৈঠক করতে চায়নি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক। তাই আপাতত ব্যান জারি থাকবে। অদূর ভবিষ্যতেও ব্যান তোলা নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। আর সেই সূত্রেই PUBG: New State গেম থেকেও বঞ্চিত দেশের PUBG-প্রেমীরা।