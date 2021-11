১৫ দিন ব্যবহার করে ফেরত দিলেও ফুল রিফান্ড; Flipkart নিয়ে এল নতুন প্রোগ্রাম ‘লাভ ইট অর রিটার্ন ইট’

#কলকাতা: জনপ্রিয় ই-কমার্স সংস্থা Flipkart নিয়ে এসেছে নতুন এক প্রোগ্রাম। Flipkart-এর নতুন এই প্রোগ্রামের নাম ‘লাভ ইট অর রিটার্ন ইট’ (Love It Or Return It)। প্রিমিয়াম স্মার্টফোনের জনপ্রিয়তা ক্রমাগত বৃদ্ধির কারনে Flipkart নিয়ে এসেছে নতুন এই প্রোগ্রাম। এর মাধ্যমে গ্রাহকেরা প্রিমিয়াম স্মার্টফোন ক্রয় করার পর সেটি ব্যবহার করে পছন্দ না হলে আবার ফেরত দিতে পারবে। গ্রাহকেরা কোনও প্রিমিয়াম স্মার্টফোন ক্রয় করার পর, সেটি পছন্দ না হলে ক্রয় করার ১৫ দিনের মধ্যে সেটি ফেরত দিতে পারবে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রাহকেরা সেই ফোন ১৫ দিন ধরে ব্যবহার করে দেখতে পারবে।

Flipkart-এর নতুন এই প্রোগ্রাম ‘লাভ ইট অর রিটার্ন ইট’-এর (Love It Or Return It) প্রথম ধাপে তাদের পার্টনার হয়েছে Samsung। এর মাধ্যমে গ্রাহকেরা Flipkart থেকে Samsung-এর প্রিমিয়াম স্মার্টফোন যেমন- Samsung Galaxy Z Fold 3, Samsung Z Flip 3 ইত্যাদি ক্রয় করে সেটি ১৫ দিন ধরে ব্যবহার করতে পারবে। সেটি ব্যবহার করার পর যদি গ্রাহকদের পছন্দ না হয় তাহলে খুব সহজেই সেটি ফেরত দেওয়া যাবে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রাহকেরা ক্রয় করার সময় যে টাকা দিয়েছিল, সেই টাকাই তাদের ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে রিফান্ড করা হবে। এক্ষেত্রে গ্রাহকেরা যে কোনও কারণেই সেই স্মার্টফোন রিটার্ন করতে পারবে। প্রিমিয়াম স্মার্টফোনের জনপ্রিয়তার কারণেই Flipkart নিয়ে এসেছে তাদের নতুন এই প্রোগ্রাম।

বর্তমানে Flipkart এর নতুন এই প্রোগ্রাম ‘লাভ ইট অর রিটার্ন ইট’ (Love It Or Return It) চালু করা হয়েছে বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, পুণে, দিল্লি, মুম্বই, গুরুগ্রাম, আহমেদাবাদ, কলকাতা এবং চেন্নাইতে। বর্তমানে পুরো ভারত জুড়ে প্রিমিয়াম স্মার্টফোনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই Flipkart লঞ্চ করেছে তাদের নতুন প্রোগ্রাম ‘লাভ ইট অর রিটার্ন ইট’। এই প্রোগ্রামের লক্ষ্য হল প্রিমিয়াম স্মার্টফোন কিনতে গ্রাহকদের আরও বেশি করে আগ্রহী করে তোলা। এর মাধ্যমে গ্রাহকদের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করা হবে। প্রিমিয়াম স্মার্টফোন কেনার পর তা নিয়ে কোনও সমস্যা হলে কোম্পানির তরফে সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্যার সমাধান করা হবে। প্রিমিয়াম স্মার্টফোন ক্রয় করার পর ১৫ দিন ধরে সেটি ব্যবহার করার পরেও কারওযদি সেটি পছন্দ না হয়, তাহলে খুব সহজেই সেটি রিটার্ন করা যাবে। শুধুমাত্র গ্রাহকদের কথা মাথায় রেখেই নিয়ে আসা হয়েছে এই প্রোগ্রাম।