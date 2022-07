১০ দেশের অংশগ্রহণে খুবিতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু

খুবি করেসপন্ডেন্ট

খুবি: খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে (খুবি) তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হয়েছে। শুক্রবার (১ জুলাই) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা স্কুলের আয়োজনে ‘International Conference on STEM and the 4th Industrial Revolution 2020’ শীর্ষক এ আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হয়।

এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু একাডেমিক ভবনের সাংবাদিক লিয়াকত আলী মিলনায়তনে সকাল ৯টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত সম্মেলনের উদ্বোধনপর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশসহ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সৌদি আরব, ভারত ও নেপাল থেকে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া দেশি-বিদেশি ৬১টি ইনস্টিটিউট থেকেও প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে এ সম্মেলনে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আলমগীর। তিনি বলেন, ‘মানবিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখেই প্রযুক্তি ও পরিবর্তনকে জীবনধারার সাথে খাপ খাওয়াতে হবে।’

চিফ প্যাট্রন হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মাহমুদ হোসেন। তিনি বলেন, ‘এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। কেননা আমরা এখন ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এ বিষয়ে আমাদের জানার দরকার, এর প্রেক্ষিত কি ও করণীয় কি সেটাও জানা দরকার। তাই ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের বিভিন্ন অনুসঙ্গের চাহিদা পূরণে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে এবং গবেষণা অব্যাহত রাখতে হবে।’

সম্মেলনে প্যাট্রন হিসেবে বক্তব্য রাখেন সহ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোসাম্মাৎ হোসনে আরা। তিনি এ সম্মেলনকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধনপর্বে কী-নোট স্পিকার হিসেবে মূল নিবন্ধ উপস্থাপন করেন শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্য ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস অ্যাট অস্টিন এর বার্টলেট কক রিজেন্ট প্রফেসর ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. স্টিভেন এ. মুর।

সম্মেলনের উদ্বোধনপর্বে সভাপতির বক্তব্য রাখেন আয়োজক কমিটির সভাপতি বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা স্কুলের ডিন অধ্যাপক ড. আফরোজা পারভীন। তিনি সম্মেলনের প্রধান অতিথি, দু’জন কী নোট স্পিকারসহ অংশগ্রহণকারী সবাইকে আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন আয়োজক কমিটির সদস্য-সচিব অধ্যাপক ড. মো. হায়দার আলী বিশ্বাস। সম্মেলনের মুখ্য বিষয় তুলে ধরেন সম্মেলনের টেকনিক্যাল প্রোগ্রাম কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. শামীম আহসান।

সম্মেলনের উদ্বোধনপর্বে আয়োজক কমিটির দেওয়া সম্মাননা ক্রেস্ট প্রধান অতিথি ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আলমগীর ও কী নোট স্পিকার অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবালের হাতে তুলে দেন চিফ প্যাট্রন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মাহমুদ হোসেন।

এছাড়া আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতি প্রফেসর ড. আফরোজা পারভীন উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন। পরে টেকনিক্যাল সেশন শুরু হয়।

সারাবাংলা/এমও