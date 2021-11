সেখানে ইউজারদের জন্য তিনটি অপশন রয়েছে ৷ Everyone, My Contacts, Nobody ৷ নতুন আপডেটের পরে ‘My Contact Except…’ দেখতে পাওয়া যাবে ৷ প্রতীকী ছবি ৷