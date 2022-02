হাল্ট প্রাইজ বিইউবিটি ক্যাম্পাস পর্বের যাত্রা শুরু

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি – বিইউবিটিতে এই বছরের হাল্ট প্রাইজ অন-ক্যাম্পাস ইভেন্ট ১৬ই জানুয়ারি থেকে পুনরায় চালু হয়েছে। এই বছরের প্রতিযোগিতার কল-টু-একশন অথবা প্রধান থিম হল “বিশ্বকে কাজে ফিরিয়ে আনা Getting the World, Back to Work)” যেখানে অংশগ্রহণকারীদেরকে 2024 সাল নাগাদ ২০০০ মানুষের চাকরি তৈরি করার জন্য একটি ধারণা এবং এটি বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে উপস্থিত হতে হবে। বিউবিটি এর হাল্ট প্রাইজ ক্যাম্পাস ডিরেক্টর, ফাহিম মাহমুদ হক কিছু নতুন উদ্যোগের সাথে এই অন-ক্যাম্পাস ইভেন্টের পরিকল্পনা তৈরি করেন। ৭ই ফেব্রুয়ারি হতে অন-ক্যাম্পাস রাউন্ডের রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে শিক্ষার্থীদের ৩-৪ সদস্যের একটি দল হিসেবে অংশগ্রহণ করতে হবে। এবারের প্রতিযোগিতার টিম রেজিস্ট্রেশন এর সময়সীমা ১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করা হয়েছে। অন- ক্যাম্পাস রাউন্ডের বিজয়ী দলগুলি হাল্ট প্রাইজের পরবর্তী পর্বে অংশ নেবে।

উল্লেখ্য, হাল্ট প্রাইজ এমন একটি প্রতিযোগিতা যেটি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থীদের আহ্বান করে এমন ধারণা নিয়ে আসতে যা সুষম খাদ্য, নিরাপদ পানি, শিক্ষা ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি সম্পর্কিত একটি সামাজিক সমস্যা কে মোকাবিলা করতে সক্ষম। এটি জাতিসংঘের সাথে অংশীদারিত্বে থাকা বিশ্বের সবচেয়ে বড় ছাত্রসংগঠন যা ১২১ টি দেশের ৩০০০ এর বেশি ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে সহায়তা করে যাচ্ছে। এই সংগঠনের প্রধান ঊদ্দেশ্য হচ্ছে তরুণদের তাদের চারপাশের পরিবেশ তথা বিশ্বে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নেতৃত্বদানকারী তে রূপান্তর করা। এই প্রতিযোগীতার বিজয়ী দল ব্যাবসায় শুরু করার জন্য প্রাথমিক অর্থায়ন হিসেবে এক মিলিয়ন ডলার পবার পাশপাশি বিভিন্ন ব্যাবসায় সংগঠনের পরামর্শ ও নির্দেশনাও পাবে।

হাল্ট প্রাইজ বিউবিটি অন-ক্যাম্পাস রাউন্ডে অংশগ্রহণের লিংক: https://oncampus.hultprize.org/bubt