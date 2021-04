হঠাৎ ফেসবুক সার্ভার ডাউন! – DesheBideshe

বিশ্বব্যাপী সার্ভার ডাউন হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক মালিকানাধীন অ্যাপে। এ সময় সংযোগ সমস্যা দেখা দেয় ফেসবুক, ইন্সটাগ্রামে।

ওয়েবসাইটগুলোর সার্ভারের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্যদানকারী ওয়েবসাইট ‘ডাউন ডিটেক্টর’ জানায় সমস্যা হয়েছে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম। সার্ভার ডাউনের কারণে অনেকেই ফেসবুকে ঢুকতে সমস্যার সম্মুখীন হন।

এমনকি বিশ্বের লাখ লাখ ব্যবহারকারী প্রবেশ করতে পারেননি ইনস্টাগ্রামে। বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার (৮ এপ্রিল) রাত ৩টা ২০ মিনিট থেকে ৩টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত ফেসবুকে ঢুকতে যেয়ে সরাসরি ভেসে উঠছে ‘ sorry something went wrong, we’re working getting fixed as soon as we can’।

যদিও প্রায় ২০ মিনিট পরে সার্ভার ডাউন থেকে অ্যাপ হয়েছে এবং ব্যবহারকারীরা সেগুলো ব্যবহার করেছেন।

এন এইচ, ০৯ এপ্রিল