সেরা ১০০ জনের একজন হিসেবে তালিকাভুক্ত তিন বাঙালি নারী

যেকোনো মর্যাদাপূর্ণ তালিকায় নিজের স্থান নিশ্চিত করতে গবেষকদের একাডেমি বা ইন্ড্রাষ্টি যেখানেই থাকুন না কেন প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্তৃত্বপূর্ণ বিশেষ কোনো অবদান রাখতে হয় কিংবা অসাধারণ কোনো কাজ করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিতে হয়। কারণ আপনার কোনো অবদান বা কাজ যতক্ষণ অবধি মানুষের কাছে না পৌঁছবে; আপনার পক্ষে বিশেষ কোনো স্বীকৃতি পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়।

এমনি কিছু বিশেষ অবদান রেখে বাংলাদেশের ৩ জন গবেষক নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন এশিয়ার সেরা ১০০ জন গবেষকের নামের তালিকার ৬ষ্ঠ সংস্করণে। যা শুধু তাদের সফলতা নয়, পুরো দেশ বা পুরো অঞ্চলের সফলতা। তাদের এই অন্তর্ভুক্তি পুরো দেশের সেরা ও সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রাপ্তি গুলোকে হাইলাইট করে বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলাতে পর্যবেক্ষণযোগ্য, পরীক্ষণযোগ্য ও যাচাইযোগ্য তাদের সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের নিজস্ব অর্জনের মাধ্যমে।

সিঙ্গাপুরের একটি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সাইন্স এন্ড টেকনোলোজি ম্যাগাজিনের ওয়েবসাইটে লেখা হয়েছিলো যে এশিয়ান বিজ্ঞানীদের তালিকায় নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে মনোনীত প্রার্থীকে তাদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ আগের বছর জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক কোনো সম্মাননা পেতে হয়। এর বিকল্প হিসেবে, কোনো গবেষক যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা শিল্প সংস্থায় যুক্ত থাকা অবস্থায় উল্লেখযোগ্য কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে সেরাদের তালিকায় নিজেদের অবস্থান সুনিশ্চিত করতে হয়।

নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে বাংলাদেশের ৩ জন বিজ্ঞানী বা গবেষক নিজেদের নাম সেরাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছেন। তারা হলেন ডা. সালমা সুলতানা, ডা. ফিরদৌসী কাদরী এবং প্রফেসর সামিয়া সুবরিনা। বিজ্ঞান ও গবেষণায় আগেও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন বাংলাদেশি এই তিন নারী।

সিঙ্গাপুরের একটি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সাইন্স এন্ড টেকনোলোজি ম্যাগাজিনের ভাষ্যমতে সালমা সুলতানা,মডেল লাইভস্টক অ্যাডভান্সমেন্ট ফাউন্ডেশনের (এমএএলএফ) প্রতিষ্ঠাতা, বাংলাদেশে পশুচিকিৎসাবিষয়ক শিক্ষাবিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন। তিনি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র খামারিদের সঙ্গে গবাদিপশু পালন, পশু চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়া এবং খামারিদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার চেষ্টা চালান। এমনকি তিনি পশুর রোগ নির্ণয়ের জন্য ল্যাবরেটরিসহ একটি ভেটেরিনারি হাসপাতালও গড়ে তুলেছেন, যেটা বেসরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশে প্রথম ভেটেরিনারি হাসপাতাল । এছাড়া প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের পশুর চিকিৎসায় অগ্রণী ভূমিকা রাখায় তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০২০ সালে নরম্যান ই বোরল্যাগ অ্যাওয়ার্ড ফর ফিল্ড রিসার্চ এবং ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ ফাউন্ডেশনের স্বীকৃতিও পেয়েছেন তিনি।

ফিরদৌসী কাদরী,বাংলাদেশী প্রতিষেধক বিদ্যা এবং সংক্রামক রোগ গবেষণাকারী বিজ্ঞানী (আইসিডিডিআরবি) , প্রায় ২৫ বছর কলেরার টিকা উন্নয়নে কাজ করেছেন। এছাড়া তিনি ইটিসি, টাইফয়েড, হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি, রোটা ভাইরাস ইত্যাদি সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি ২০২০ সালে “L’Oréal-Unesco For Women in Science Award ” এ লরেট সম্মাননা পেয়েছেন। প্রারম্ভিক রোগ নির্ণয় ও গ্লোবাল ভ্যাকসিনেশনের পক্ষে সমর্থন দেয়ার পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশের শিশুদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার আক্রমণ ও তার প্রতিরোধ নিয়ে গবেষণা করার জন্য।

অপরদিকে সামিয়া সুবরিনা, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (সংক্ষেপে: বুয়েট) এর ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের( EEE) অধ্যাপক, ২০২০ সালে তার ন্যানোম্যাটরিয়ালস এর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার সম্পর্কিত গবেষণার জন্য “OWSD-Elsevier Foundation Award for Early-Career Women Scientists in the Developing World” প্রাপ্ত হন। এছাড়াও তিনি ন্যানোমোটেরিয়াল গুলোতে তাপ পরিবহন,ন্যানোস্কেল ডিভাইসে তাপ এবং বৈদ্যুতিন পরিবহন, অপটোলেলেক্ট্রনিক ডিভাইস এর মডেলিং ও নবায়নযোগ্য শক্তির ডিভাইস এবং উপাদান বৈশিষ্ট্য নিয়েও কাজ করেছেন। ২০২০ সালে OWSD-Elsevier Foundation Award ছাড়াও তিনি ২০১৬ সালে BAS (Bangladesh Academy of Sciences) ও TWAS (The World Academy of Sciences) Young Scientist Award প্রাপ্ত হন।

সিঙ্গাপুরের একটি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সাইন্স এন্ড টেকনোলোজি ম্যাগাজিনে “দ্য এশিয়ান সায়েন্টিস্ট ১০০” শিরোনামে গত সোমবার এশিয়ান সেরা ১০০ জন গবেষকের এ তালিকাটি প্রকাশ করা হয়েছে যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন থেকে শুরু করে কোভিড–১৯ এর মতো এ বছরের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা মোকাবিলায় ভূমিকা রাখা গবেষক ও উদ্ভাবকদের এবার বেছে নেওয়া হয়েছে। এমন একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে তিন তিনজন বাঙালী নারীদের তালিকাভুক্ত হওয়া অত্যন্ত গর্বের বিষয় যা ভবিষ্যতে আরো অনেককে এমন বড় বড় আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে নিজেদের জায়গা তৈরি করার প্রচেষ্টায় অনুপ্রেরণা জোগাবে।