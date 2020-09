সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন | United news 24

মোহাম্মদ শাহীন, ডিআইইউ প্রতিনিধিঃ সেবাই পরম ধর্ম। সেবার মাধ্যমেই বেঁচে থাকে মানবতা। আসুন মানবিক হই। মানুষের পাশে দাঁড়াই। মানুষের সেবার মাধ্যমে আমরা চিরকাল মানুষের অন্তরে জায়গা করে নিতে পারি। আর সেটা যদি হয় এমন মহান পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি, দেশ গড়ার কারিগর, মহান শিক্ষক। এমন মহান মানুষের সেবা নিজেকে নিয়োজিত করতে পারা আসলে ভাগ্যের ব্যাপার। জাতি গঠনে শিক্ষকে গুরুত্ব অপরিসীম।

আজ জাতি গড়ার সেই কারিগর, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ফার্মেসি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ রাশেদুল ইসলাম দূরোরোগ্য ব্যাধি (ব্লাড ক্যান্সারে) আক্রান্ত হয়ে গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ঢাকার ইবনে সিনা হাসপাতাল (শংকর শাখা) চিকিৎসাধীন রয়েছেন। যার কেবিন নাম্বার ৭০১,অনকোলজি বিভাগ।

এই দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা খুবই ব্যয়বহুল হওয়ায় পরিবারের পক্ষে চিকিৎসার ব্যয়বার বহন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় তিনি দেশের শিক্ষিত সমাজ, বিত্তবান, দানশীল, প্রবাসী এবং বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীসহ সর্বস্তরের মানুষের কাছে সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

সবার সহযোগিতায় একটি পরিবারের মুখে হাসি ফুটাতে পারে।

আর্থিক সাহায্য পাঠানোর জন্য : 01719-831790 (Bkash Personal) 01715-087880 (Nagad Personal) Dhaka Bank Ltd AC No- 2052000082667 AC Name- Tabassum Akter