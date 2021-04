শৈশবেই যার বিনিয়োগে হাতেখড়ি! কে সেই বিশ্বখ্যাত বিনিয়োগকারী???

এই সাফল্যের গল্পটি বিশ্বের অন্যতম সফল বিনিয়োগকারী ওয়ারেন বাফেট সম্পর্কে। আসুন জেনে নেওয়া যাক তার সাফল্যের গল্প!

ওয়ারেন বাফেট ১৯৩০ সালে ওমাহায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার বাবার নাম হাওয়ার্ড বুফে এবং মায়ের নাম লায়লা। বাফেট শৈশবকাল থেকেই সঞ্চয়, ব্যবসায়, বিনিয়োগ এবং শেয়ার বাজারে আগ্রহী। শৈশবে তার অর্থনীতি, ব্যবসায় পড়াশোনার আগ্রহ ছিলো। তিনি খুব অল্প বয়স থেকেই তার অর্থ বিনিয়োগ শুরু করেছিলেন। বাফেট মাত্র ১১ বছর বয়সে তার প্রথম স্টকটি কিনেন। ওয়ারেন বাফেট অল্প বয়স থেকেই তার বিনিয়োগ, অর্থ-সঞ্চয় এবং অর্থোপার্জনের দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি চিউইং গাম, কোকাকোলা, সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনগুলি ঘরে ঘরে বিক্রি করেন এবং তার দাদার মুদি দোকানেও কাজ করেছিলেন।

পনেরো বছর বয়সে ওয়ারেন বাফেট ব্যবসার উদ্দেশ্যে সম্পদ সংগ্রহ করেন এবং একটি পিনবল মেশিন কিনেন যা একটি সেলুনে রাখেন। কয়েক মাস পরে, তিনি অনেকগুলি দোকান জুড়ে বেশ কয়েকটি মেশিনের মালিক হলেন।

তার উদ্যোক্তা জীবনের সাফল্যের পাশাপাশি, তাঁর পিতা তাকে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলেন এবং বাফেট পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে রাজি হন। তারপর তিনি নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হন, যেখানে তিনি তিন বছরের মধ্যে একটি ডিগ্রি নিয়ে স্নাতক হন। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরে কলম্বিয়া থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর অর্জনের পূর্বে উনিশ বছর বয়সে ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। তিনি সেখানে সম্মানিত বিনিয়োগকারী বেঞ্জামিন গ্রাহাম এর সাথে কাজ করার জন্য কলম্বিয়া বিজনেস স্কুলটি বেছে নিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বেনিয়ামিন গ্রাহাম এবং ডেভিড ডডের অধীনে অধ্যয়ন করেছিলেন। পড়াশোনা শেষ করার পরে বাফেট গ্রাহামের কাছে চাকরি চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি তাকে সেই সময়ে নিয়োগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তারপরে বাফেট তার বাড়িতে ফিরে এসে তার বাবার দালালি ফার্মের জন্য কাজ শুরু করেন। কিছু সময়ের পরে বাফেট বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং বেঞ্জামিন গ্রাহামও তার মন পরিবর্তন করেছিলেন এবং তাকে নিউ ইয়র্কে একটি চাকরির প্রস্তাব দিয়েছিলেন।নিউইয়র্ক এ পৌঁছে বাফেট তার পড়াশোনার সময় গ্রাহামের কাছ থেকে যে তত্ত্বগুলি শিখেছিলেন তা পরীক্ষা করার এবং বিকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন।

বাফেট ১৯৫৬ সালে ওমাহায় ফিরে আসেন এবং ‘Buffet Associate Limited' চালু করেন। ১৯৬২ সালে বাফেট, চার্লি মুঙ্গারের সাথে একত্রিত হয়ে ‘Berkshire Hathaway' কিনেছিলেন। বর্তমানে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং সিইও পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

ওয়ারেন বাফেটের বিনিয়োগগুলো সর্বদা সফল হয় নি, তবে তিনি সম্পূর্ণ অধ্যয়নের পরে সমস্ত বিনিয়োগ করেছিলেন এবং সমস্ত বিনিয়োগ মূল্য নীতি অনুসরণ করে। তিনি কখনো তার আবেগকে ব্যবসার মধ্যে আনেননি। তিনি সর্বদা নতুন সুযোগগুলোতে নজর রাখেন এবং সর্বদা ধারাবাহিক কৌশল অবলম্বন করেন। এই জিনিসটি তাকে অন্য সবার থেকে আলাদা করে তোলে এবং তার জীবনে সাফলতা অর্জনে সহায়তা করে। তার সমস্ত প্রচেষ্টা, কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা, ব্যবসায়িক দক্ষতা, অর্থোপার্জন এবং অর্থ সঞ্চয় দক্ষতার জন্য তিনি বিশ্বের অন্যতম সফল উদ্যোক্তা হয়ে ওঠেন।

বর্তমানে বাফেট একজন দুর্দান্ত আমেরিকান ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, বক্তা এবং সমাজসেবী। তাকে বিশ্বের অন্যতম সফল বিনিয়োগকারী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এপ্রিল,২০২১ এ তাঁর সম্পদের পরিমাণ ১০০.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর অধিক এবং বিশ্বের ৭ম ধনী ব্যক্তি। একটি বিশ্লেষণ অনুসারে, ওয়ারেন বাফেট হলেন সবচেয়ে দাতব্য আমেরিকান ধনকুবের। সেই বিশ্লেষণ অনুসারে বাফেট ২০০০ সাল থেকে ৪$ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ প্রদান করেছেন।

“Without passion, you don’t have energy. Without energy, you have nothing.”

– Warren Buffett

ওয়ারেন বাফেটের সাফল্যের গল্প আমাদের শেখায় যে অর্থের চেয়ে জ্ঞান অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আপনার যদি জ্ঞান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকে তবে আপনি যে কোনও পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারবেন। তিনি আমাদের জীবনে কঠোর পরিশ্রম করতে, কখনও হাল না ছাড়া এবং সর্বদা নিজের আবেগকে অনুসরণ করতে শিখিয়েছিলেন।

The Essays of Warren Buffett: Lessons for Investors and Managers

Berkshire Hathaway letters to shareholders 1965-2012

তরুণ প্রজন্মের উদ্যোক্তাদের জন্য অনুকরণীয় বাণী:

On Earning: “Never depend on single income. Make investment to create a second source”

On Spending: “If you buy things you do not need, soon you will have to sell things you need”

On Savings: “Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving”

On Taking Risk: “Never test the depth of river with both the feet”

On Investment: “Do not put all eggs in one basket”