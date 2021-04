শিশুকে কুপিয়ে হত্যা করল সৎ মা

আপডেট সময় : April, 7, 2021, 1:15 am 10 View

খুলনা প্রতিনিধিঃ খুলনায় তানিশা নামের পাঁচ বছর বয়সী এক শিশুকে ঘুমের মধ্যে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। সোমবার (৫ এপ্রিল) রাত ১০টার দিকে তেরখাদা উপজেলার আড়কান্দী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত তানিশার বাবা খাজা শেখ আনসার ব্যাটালিয়নে কাজ করেন। এ সময় শিশুটির সৎ মা মুক্তা খাতুনকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনার সময় নিহত তানিশার বাবা খাজা শেখ বাড়িতে ছিলেন না। খাজা শেখ সাত বছর আগে একই উপজেলার আক্কাস শেখের মেয়ে তাসলিমাকে বিয়ে করেন। পরে দাম্পত্যকলহের একপর্যায়ে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে তাদের। বছর দেড়েক আগে মুক্তাকে বিয়ে করেন খাজা শেখ।

স্থানীয়রা জানায়, বিভিন্ন সময় তানিশা বাবার বাড়িতে এলে সৎ মা তাকে নির্যাতন করত। সোমবার তানিশা বাবার বাড়িতে বেড়াতে এসে দাদির কাছে ঘুমায়। সেখান থেকে সৎ মা মুক্তা তাকে উঠিয়ে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। রাতে হঠাৎ তানিশার চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ছুটে গিয়ে রক্ত দেখে তেরখাদা থানায় সংবাদ দিলে ঘটনাস্থল থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় মুক্তা খাতুনকে হাতেনাতে আটক করে পুলিশ। জব্দ করা হয় হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত রক্তমাখা ধারালো দা। শিশুটিকে তেরখাদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখান থেকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা তানিশাকে মৃত ঘোষণা করেন। রাতেই খুলনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এ সার্কেল) এস এম রাজু আহমেদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তেরখাদা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, সৎ মা তানিশাকে হত্যা করেছে। এ ঘটনায় তাকে আটক করা হয়েছে।

