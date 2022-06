শশী থারুরকে ‘উদ্ধার’ করলেন বাংলাদেশি দম্পতি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস (আইএনসি) দল থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য শশী থারুর সম্প্রতি লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি বুক করা নিয়ে ঝামেলায় পড়েন। অন্ততঃ ৪৫ মিনিট তিনি ট্যাক্সির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন। অবশেষে বাংলাদেশি দম্পতি তাকে উদ্ধার করেন।

মাইক্রোব্লগিং ওয়েবসাইট টুইটারে শশী থারুর লিখেছেন, ওই বাংলাদেশি দম্পতি তাদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী পালনের অংশ হিসেবে তার সঙ্গে সেলফি তুলতে আসেন এবং বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করেন। ইরফাত এবং আজমাইন নামে ওই দম্পতির প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন তিনি।

এদিকে, শশী থারুরের ওই টুইট নিয়ে বর্তমানে ভারতের নেটিজেনদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার ঝড় উঠেছে। এ নিয়ে সবাই বাংলাদেশি দম্পতির ভূয়সী প্রশংসাও করছেন।

Waited 45 minutes outside ⁦@britishlibrary⁩ for a cab as Saturday-night traffic whizzed by. A helpful young Bangladeshi couple, out celebrating their first wedding anniversary, stopped by for a pic & solved my problem by summoning an ⁦@Uber⁩. Thanks Irfat & Azmain! pic.twitter.com/ujYDHyzE1X

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) June 11, 2022