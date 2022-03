শরীর জ্বালানো রোদ্দুরে নাজেহাল সকলে! শিশুদের ত্বকেরও কি তবে সানস্ক্রিন প্রয়োজন? – News18 Bangla

#নয়াদিল্লি: সবাই সানস্ক্রিনের (sunscreen for children) উপকারিতা সম্পর্কে ভালোভাবেই ওয়াকিবহাল। ত্বক বিশেষজ্ঞরা বারবার জানিয়েছেন সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করতে নিয়মিত সানস্ক্রিন (benefits of sunscreen) ব্যবহার করা উচিত। তাহলে বাচ্চাদেরও কি বড়দের মতোই সানস্ক্রিন (sunscreen for children) লাগানোর প্রয়োজন হয়? বাচ্চারা অনেক সময় বাইরে, রোদে, খেলাধুলোর মধ্যে দিন কাটায়। শিশুদের ত্বক কোমল এবং তাই বিশেষ যত্ন প্রয়োজন। বড়দের মতো শিশুদেরও সানস্ক্রিন (sunscreen for children) প্রয়োজন। তবে হ্যাঁ, কিছু বিষয় নিয়ে যত্ন নিতেই হবে।

১) ছয় মাসের বেশি বয়সী শিশুদের ব্যবহারের জন্য শারীরিক এবং রাসায়নিক দুই সানস্ক্রিন ফিল্টারই যেন এফডিএ-অনুমোদিত হয়।

২) বাচ্চাদের জন্য সানস্ক্রিন বেছে নেওয়ার সময় এমন সানস্ক্রিনই বাছবেন যা ত্বককে UVA এবং UVB দুই ধরনের রশ্মি থেকেই রক্ষা করে।

৩) কখনও কখনও, শিশুদের জন্য সঠিক SPF বেছে নিতে বিভ্রান্তি হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন বাচ্চাদের জন্য ১৫-৩০ এর এসপিএফ যথেষ্ট।

৪) বাচ্চাদের যে সানস্ক্রিন দেবেন তাতে যেন চোখে জ্বালা না করে। কখনও কখনও, বাচ্চারা ভুলবশত চোখে সানস্ক্রিন মেখে ফেলতে পারে। শিশুদের সাবধান হতে শেখান।

৫) বাচ্চাদের জন্য যে সানস্ক্রিন কিনছেন তা অবশ্যই জলপ্রতিরোধী হওয়া উচিত। বাচ্চারা খেলতে গিয়ে ঘেমে গেলে বা সাঁতার কাটার মতো কাজে যুক্ত হলে ওয়াটারপ্রফুফ সানস্ক্রিন উপযুক্ত হবে। সানস্ক্রিন ত্বকে স্থায়ী হওয়া উচিত।

৬) বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, অক্সিবেনজোন যুক্ত সানস্ক্রিন এড়িয়ে চলুন, বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটি একেবারেই প্রয়োগ করবেন না।

৭) সানস্ক্রিন ছাড়াও, চওড়া টুপি এবং গা ঢাকা পোশাকও বাচ্চাদের ত্বক রক্ষা করতে সাহায্য করবে।

৮) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ছয় মাসের কম বয়সী শিশুদের সানস্ক্রিন ভুলেও মাখাবেন না।

