শতবর্ষে ঢাবি: আন্তর্জাতিক সম্মেলন উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

ফারহান ইশরাক:: বাংলাদেশের হাজারো ইতিহাস, ঐতিহ্যের সাক্ষী, দেশের প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০ বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে এ বছর। বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষকে ঘিরে বছরজুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতা, সেমিনার, ওয়েবিনারের আয়োজন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এরই ধারাবাহিকতায় Celebrating the 100 Years of the University of Dhaka: Reflections from the Alumni -International and National শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শতবর্ষপূর্তি উৎসবের পর্দা উঠতে যাচ্ছে।

আগামীকাল সন্ধ্যায় আয়োজিত এ কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কনফারেন্সের সভাপতিত্ব করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২১ তারিখ সন্ধ্যা ছয়টায় অনুষ্ঠানটি শুরু হবে।

করোনা মহামারীর কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উৎসবের অনুষ্ঠানটি অনলাইনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনলাইনের মাধ্যমে দেশে, বিদেশে অবস্থানরত প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা এতে উপস্থিত থাকতে পারবেন বলে জানিয়েছেন আয়োজক কর্তৃপক্ষ।