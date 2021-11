লাস্ট সিন ফিচারকে দেখতে পাবে, ইউজারকেই এবার ঠিক করতে দেবে WhatsApp

ইউজাররা এখন তাদের লাস্ট সিন গোপন করার জন্য প্রথমেই সেটিং (Setting) অপশন ওপেন করে, এর পর অ্যাকাউন্ট (Account) অপশন, তার পর প্রাইভেসি (Privacy) অপশন ক্লিক করে সেখান থেকে লাস্ট সিন (Last Seen) অপশন ওপেন করে। লাস্ট সিন অপশনে এখন শুধুমাত্র তিনটি অপশন দেখা যায়- এভরিওয়ান (Everyone), মাই কন্ট্যাক্টস (My Contacts) এবং নোবডি (Nobody)। কিন্তু নতুন ফিচারের মাধ্যমে দেখা যাবে নতুন একটি অপশন- মাই কন্ট্যাক্ট একসেপ্ট। ডাবলুএবেটাইনফো রিপোর্ট অনুযায়ী WhatsApp-এর ইউজারদের জন্য খুব তাড়াতাড়ি চালু করা হবে নতুন এই ফিচার।