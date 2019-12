রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তালুকদার মনিরুজ্জামানের ইন্তেকালে বাংলাদেশ ন্যাপ’র শোক

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক, ‘Security of Small State in Third World’, ‘The All India Muslim League: A Social Analysis’, ‘Group Interests And Political Changes Studies of Pakistan And Bangladesh’, ‘বাংলাদেশের রাজনীতি সংকট ও বিশ্লেষন’ ইত্যাদি বহু অনবদ্য গ্রন্থের রচয়িতা জাতীয় অধ্যাপক ড. তালুকদার মনিরুজ্জামানের ইন্তেকালে গভীর শোক ও দু:খ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ চেয়ারম্যান জেবেল রহমান গানি ও মহাসচিব এম. গোলাম মোস্তফা ভুইয়া।

রবিবার (২৯ ডিসেম্বর) গণমাধ্যমে প্রেরিত এক শোক বার্তায় নেতৃদ্বয় মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

তারা বলেন, গুনি এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর রচিত নয়টি গ্রন্থই কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে ও রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে গ্রহন করা হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষায় তার লেখনি সমগ্র জাতিকে অনুপ্রেরনা যোগায়। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, আধিপত্যবাদ, সা¤্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামেও তিনি সংগ্রামীদের অনুপ্রেরনা যুগিয়েছেন লেখনির মাধ্যমে।

নেতৃদ্বয় বলেন, আমাদের জাতীয় অহঙ্কার ড. তালুকদার মনিরুজ্জামানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মেধাভিত্তিক সমাজে এক বিশাল শূণ্যতা সৃষ্টি হলো। আজকাল যখন বুদ্ধিজীবীরা নিজেরদের স্বার্থ হাসিলের জন্য শাসকগোষ্টির তাবেদারীতে ব্যস্ত থাকে তখন তার মত সাহসী মানুষের শূণ্যতা জাতি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে। মেরুদন্ড সোজা করে সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলার মানুষ ছিলেন তিনি। দলীয় আনুগত্য বা তোষামদি নয়, দেশ-জাতি ও রাষ্ট্রের স্বার্থেই কথা বলতেন, লিখতেন।