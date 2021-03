রাজধানীতে সিআইডি কর্মকতার উপর হামলা / দিকদর্শন

আপডেট সময় : March, 21, 2021, 11:01 pm 0 View

একে সালমান : রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বছিলায় পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ইন্সপেক্টর গাজী মিজানুর রহমান (৫২) কে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করেছে সন্ত্রাসীরা। পরে তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। আজ রোববার (২১ মার্চ) দুপুর দেড়টার সময় এ ঘটনা ঘটে।

মিজানুর রহমান নারায়ণগঞ্জ জেলার সিআইডিতে ইন্সপেক্টর হিসেবে কর্মরত আছেন। জানা যায় মোহাম্মদপুর বছিলায় তিনি তার প্রতিবন্ধী সন্তানের নামে থাকা জায়গায় দুপুর দেড়টার সময় কাজ করতে যান। প্লটের কাছে যেতেই হঠাৎ সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে আমিন মোমিন হাউজিংয়ের শাহ আলম ও জামিল এর নেতৃত্বে ৭/৮ জন সন্ত্রাসী এসে এলোপাতারি হাতুড়ি দিয়ে তাকে পেটানো শুরু করে।

সাথে থাকা আরো কয়েকজন রাম দা ও চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মক আহত করে। সিআইডি কর্মকর্তাকে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার বিষয়ে আমিন মোমিন হাউজিংয়ের লালমাটিয়ার ৫/১ এর অফিসে যেয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। আহত মিজানুর রহমান দিকদর্শনকে জানান তিনি এখন ছুটিতে আছেন। হাউজিংয়ে জায়গার সীমানা নিয়ে জটিলতা বহুদিন ধরেই।

তিনি বিষয়টি মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) কে জানিয়েছিলেন। আজকে তার ছুটি থাকার কারণে সেই প্লটে কাজ করতে যান তখনই তারা হামলা চালায়। এছাড়াও তার সঙ্গে থাকা সরকারি অস্ত্র ও মোটরসাইকেল নিয়ে তারা পালিয়ে যায় বলে জানা যায়।

আহতের ভাগিনা আরিফ জানান, জমির সীমানা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ঝামেলা চলছিল। তবে হাউজিং থেকে মামাকে কাজ করার জন্য বলা হয়েছিলো। মামা কাজ করতে গেলে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে এসে মামাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটায়, কুপিয়ে মাথা এবং ডান পায়ে মারাত্মক জখম করে।

মামার মাথায় ২০টির মতো সেলাই দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মামার ডান পায়ের হাঁটুর নিচে ভেঙে গেছে। এ বিষয়ে মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম এ লতিফ জানান, এ বিষয়ে আমরা আসামীদের চিহ্নিত করে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি।

Please share this news ..

More News Of This Category