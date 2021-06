রাজকুমার হিরানির সঙ্গে ছবি করছেন? শাহরুখ বললেন…– News18 Bangla

#মুম্বই: বলিউডে শাহরুখ খানের (Shah Rukh Khan) প্রথম ছবি ‘দিওয়ানা’ ১৯৯২ সালের ২৫ জুনই মুক্তি পেয়েছিল। সেই উপলক্ষে বৃহস্পতিবার রাত থেকেই ভালো মুডে রয়েছেন অভিনেতা। রাতেই নিজের এতদিনের সফরকে মনে করে দর্শকদের ধন্যবাদ জানিয়ে ট্যুইট করেছিলেন অভিনেতা। আর শুক্রবার বসেছিলেন নিজের অসংখ্য ভক্তের সঙ্গে ‘AskSRK’ সেশনে। এদিন দুপুরে প্রিয় অভিনেতার সঙ্গে আড্ডা দিতে বসে নিজের মনের মতো প্রশ্নও করেছেন ভক্তরা। আর সেখানেই ফের একবার নিজের রসিক মনের পরিচয় দিয়েছেন শাহরুখ খান।

এদিন শাহরুখের কাছে এক ফ্যান আবদার করেন, দক্ষিণের সুপারস্টার বিজয়কে নিয়ে এক লাইনে কিছু বলতে। ফ্যানের আবদার রাখতে ভোলেননি কিং খান। ৫৫ বছরের অভিনেতা বিজয়কে নিয়ে ট্যুইটে লিখলেন, ‘খুবই কুল’। অর্থাৎ খুবই শান্ত। এর পাশাপাশি পরিচালক রাজকুমার হিরানি ও অভিনেতা জন আব্রাহামকেও নিজের ভক্তদের সঙ্গে আড্ডায় টেনে এনেছেন শাহরুখ। এক ভক্ত শাহরুখের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে চেয়েছিলেন। সেখানেই অভিনেতা ট্যুইটে লিখেছেন, ‘জন আব্রাহামের মতো সুন্দর নয়, তবে নিজেরটা সামলে রেখেছি’।

এর পর আরেক ভক্ত শাহরুখকে প্রশ্ন করেন, ‘আপনি কি রাজকুমার হিরানির সঙ্গে ছবি করছেন?’ এর উত্তরেও রসিকতা করতে ভোলেননি বলিউড বাদশা। লিখেছেন, ‘ও দেরি করে ওঠে, এই জাস্ট যাব ওকে ফোন করে অনুরোধ করব।’ এদিন ভক্তদের সঙ্গে আড্ডায় বসে প্রাণ খুলে গল্প করেছেন খোশমেজাজি তারকা। গতকাল ট্যুইট করে বলিউডে ৩০ বছর পার করে দেওয়ার কথা মনে করিয়ে নিজের ফলোয়ার্সদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানান শাহরুখ। জানান নিজের বয়সের অর্দ্ধেকেরও বেশি সময় ধরে সবাইকে বিনোদন দিয়ে কাটিয়ে ফেলেছেন। এরকম করেই যেন সবার ভালোবাসা পেয়ে যান সেই ইচ্ছেও প্রকাশ করলেন বলিউডের রোম্যান্সিং কিং।

Been working. Just saw the ’overwhelmed ness’ of the lov of nearly 30 yrs u r showering on me here. Realised it’s more than half my life in the service of hoping to entertain u all. Will take out time tomorrow & share some love back personally. Thx needed to feel loved….



