‘রহস্যময়’ কার্লি চুলে বুবলী – DesheBideshe

ঢাকা, ১০ জানুয়ারি- প্রায় দেড় বছরের বেশি সময় ধরে লোকচক্ষুর আড়ালে ঢাকাই সিনেমার চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী। কোথাও দেখা মিলছে না তার। কোথাও দেখা না মিললেও নতুন বছরে বেশ সরব এই অভিনেত্রী।

এদিকে নিজের ফেসবুক পেজ ও ইনস্টাগ্রামে একের পর পর নতুন ছবি শেয়ার করেই যাচ্ছেন বুবলী। ভিন্ন লুকের এই ছবিগুলো মুহূর্তেই লুফে নিচ্ছে ভক্তরা। কমেন্ট বক্স ভাসাচ্ছেন হাজারো মন্তব্যে।

রোববার রাত ৭টায় বুবলী তার ফেসবুক পেজে সম্পূর্ণ ভিন্ন লুকের একটি ছবি পোস্ট করেছেন। যেখানে বুবলীকে কার্লি চুলে রহস্যময় ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকতে দেখা গেছে। যার ক্যাপশনে লেখা আছে ‌‘The eyes tell more than words could ever say’।

এর আগে, বছরের প্রথম দিনে সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে নতুন ছবি পোস্ট করেন বুবলী।

সেই পোস্টে শবনম বুবলী লিখেন, সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা! নতুন লুক দিয়েই শুরু করলাম নতুন বছরটা।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে ‘বসগিরি’ সিনেমার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে পা রাখেন শবনম বুবলী। এতে চিত্রনায়ক শাকিব খানের সঙ্গে জুটি বেঁধে অভিনয় করেন তিনি। বুবলী অভিনীত ১০টি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। এর মধ্যে চিত্রনায়ক শাকিব খানের সঙ্গে মোট ৯টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি।

সূত্র: বাংলাদেশ জার্নাল

আর/০৮:১৪/১০ জানুয়ারি