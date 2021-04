রবি মৌসুমে ফসলের যত্ন – দিকদর্শন

আপডেট সময় : February, 14, 2021, 7:02 pm 104 View

ডেস্ক সংবাদ : নভেম্বর থেকে মধ্য এপ্রিল পর্যন্ত সময়কে রবি মৌসুম বলা হয়। কৃষিকাজে শীতের সময়টাকে রবি মৌসুম হিসেবে ধরা হয়। এ সময়ে যেসব শস্য বা ফসলের চাষাবাদ করা হয় এদের রবিশস্য, রবি ফসল বা চৈতালি ফসল বলে। রবি মৌসুমে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা কম থাকে। বৃষ্টিপাতও কম হয় বলে জমিতে পানি সংকট দেখা দেয়। তাই এ সময় চাষাবাদে কৃষকদের বর্ষাকালের সঞ্চিত পানির ওপর নির্ভর করতে হয়। এ ছাড়া বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে জমিতে সেচ দিতে হয়। চাষাবাদকৃত এ ফসলের চারা শীতকালে রোপণ করা হলেও পরবর্তী সময়ে গ্রীষ্মকালে এ ফসল ঘরে তোলা হয়। তবে এই সময়ে ফসলের জন্য আলাদাভাবে যত্ন নিতে হবে। বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা প্রকৃতি ও মৌসুমি বায়ুর ওপর নিভর্রশীল। ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষি আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ুও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের ফসল উৎপাদনের জন্য জলবায়ুর ভিত্তিতে সারা বছরকে প্রধান দু’টি মৌসুম যথা- রবি মৌসুম ও খরিপ মৌসুম হিসেবে ভাগ করা হয়েছে। এ দুই মৌসুমে বিভিন্ন ধরনের ফসল জন্মে। রবি মৌসুমেও অনেক ধরনের ফসল চাষাবাদ করা হয়। বোরো ধান, গম, মসুর ডাল, যব, সরিষা, পেঁয়াজ, মটরশুঁটি ইত্যাদি ফসলকে এ মৌসুমের প্রধান শস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ছাড়া ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলা, গাজর, লাউ, শিম, টমেটো ও আলু ইত্যাদি এ মৌসুমে চাষ করা হয়।

