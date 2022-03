যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ থেকে আটক ৩৫০০—রুশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রতিবেশী ইউক্রেনে সামরিক অভিযান চালানোর পর থেকে রাশিয়ায় যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ চলছে। রোববার (৬ মার্চ) দেশটির রাজধানী মস্কো ও প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নিজ শহর সেন্ট পিটার্সবার্গের রাস্তায় বহু যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভকারী জড়ো হন। রাশিয়ার নিরাপত্তা বাহিনী কয়েকশ বিক্ষোভকারীকে আটক করেছে। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, অনুমতি ছাড়া আয়োজিত এসব বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল থেকে প্রায় ৩৫০০ জনকে আটক করেছে পুলিশ। রুশ সংবাদমাধ্যম আরটির খবর।

রোববার মস্কোর ক্রেমলিন ভবনের পাশে মানেঝনায়া স্কয়ারে সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ মিছিল হয়। মস্কোর বলশই থিয়েটারের পাশেও বহু মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এছাড়া সিটি সেন্টারের পাশে ভার্স্কায়া স্ট্রিটেও বড় একটি মিছিল হয়। এসব প্রতিবাদ মিছিলে কমপক্ষে আড়াই হাজার মানুষ অংশ নেন বলে আরটির খবরে বলা হয়।

রুশ সংবাদমাধ্যমটির খবরে বলা হয়, বেশিরভাগ বিক্ষোভকারীদের হাতে কোনো ব্যানার বা প্ল্যাকার্ড দেখা না গেলেও তারা যুদ্ধবিরোধী স্লোগান দিচ্ছিলেন। ‘যুদ্ধ নয়’, ‘ইউক্রেন আমাদের শত্রু নয়’ ইত্যাদি স্লোগান তাদের মুখ থেকে শোনা গেছে। তবে রাশিয়ার আইন অনুযায়ী, সরকারি কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে এসব বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল আয়োজিত হয়নি।

Now Moscow…The crowds in front of the Bolshoi Theater shout:

“Нет войне!” meaning “Not for war!”#Russia #Россия #Москва #War #NoWar #Moscow #нетвойнесУкраиной #нетвойне pic.twitter.com/982zy2WLYB

— Jurek (@Jurek____) March 6, 2022