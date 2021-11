যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসী তালিকা থেকে বাদ ফার্ক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

কলম্বিয়ার বিপ্লবী সশস্ত্র গ্রুপ ফার্ককে বিদেশি সন্ত্রাসী তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্য দিয়ে মার্কিন কর্মতারা ওই গ্রুপের যে সদস্যরা স্বাভাবিক রাজনীতিতে ফিরতে চায় তাদের সঙ্গে কাজ করার অনুমতি পাবে।

মঙ্গলবার (৩০ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছেন মার্কিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন। এখন থেকে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার প্রক্রিয়া আরও সহজতর হবে বলে তিনি মনে করছেন।

Today’s revocation of FARC’s terrorist designations is a credit to the 2016 Peace Accord with the Colombian government. Our new designations of two new terrorist groups will continue to isolate those who engage in terrorism at the expense of the Colombian people.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 30, 2021