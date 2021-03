আইন ব্যবসা সারা বিশ্বে একটি মর্যাদার পেশা হিশেবে বিবেচ্য। উন্নত দেশগুলোতে সবচেয়ে ভালো ছাত্ররা আইন পড়ার সুযোগ পায়। সমাজে তাদের সম্মান অন্য মাত্রার। উচুঁ কদর।

কিন্তু বাংলাদেশে ঠিক বিপরীত চিত্র বিদ্যমান। প্রবাদ আছে, যার নেই কোনো গতি, সে করে ওকালতি। এখানে আইন পেশায় যুক্ত বেশির ভাগ মানুষ ছ্যাঁচরা শ্রেণির। এরা আর কিছু পারুক কিংবা না পারুক, ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কলেজ (ব্যতিক্রম ব্যতীত) থেকে কোনো রকমে এলএল.বি. ডিগ্রি নিয়েই আইনপেশায় যুক্ত হয়ে যান। এদের না আছে ব্যক্তিত্ব, না আছে আইনের ন্যূনতম জ্ঞান। কিন্তু তারা ‘বিজ্ঞ’ আইনজীবী। এসব ধান্ধাবাজ-ছ্যাঁচরা আইনজীবীরা মানুষের পকেট কাটায় সদা ব্যস্ত থাকে। এদের ব্যক্তিত্বহীন কর্মকাণ্ডের জন্য বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে আইনজীবীদের কোনো মূল্য নেই। আমি নিজেও এই পেশাজীবীদের সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং আত্মসমালোচনা করাই যায়।

বার কাউন্সিল হল বাংলাদেশের আইনজীবীদের সনদ দেয়ার জাতীয় প্রতিষ্ঠান। স্বায়ত্তশাসিত বার কাউন্সিল বাংলাদেশের একটি অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্থ প্রতিষ্ঠান। বাজারে কথিত আছে দুই-আড়াই লাখ টাকা ঘুষ দিলেই আইনজীবীর সনদ মেলে। আর রাজনৈতিক কোনো নেতার সুপারিশ থাকলে তো কথাই নেই; আইনজীবী হওয়া ঠেকাবে এমন সাধ্যি কার! দিন দুয়েক আগে বার কাউন্সিলে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। শুনলাম পরীক্ষার হলে অনেকেই নকল করে লিখেছে, হুবুহু বই দেখে লিখেছে অনেক পরীক্ষার্থী। এই হলো অবস্থা! এমসিকিউ পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষার হলে অবাধ মোবাইল ব্যবহারের কারণে উত্তরগুলো ক্ষুদেবার্তার মাধ্যমে পেয়ে যায়। সঙ্গোপনে প্রশ্ন ফাঁস তো নিয়মিত ঘটনা। আমি যখন পরীক্ষা দিয়েছি, আমার রুমে নকল করার সুযোগ হয়নি অবশ্য। অন্তত আমার চোখে পড়েনি। ঢাকা কলেজের এই রুমটিতে বেশ কড়া নজরদারি ছিলো পরিদর্শকদের।

বার কাউন্সিলের দুর্দশার আরেকটি উদাহরণ দেই। বার কাউন্সিল থেকে একটি প্রত্যয়ন পত্র নেয়ার প্রয়োজন হয়। প্রত্যয়ন পত্র হাতে নিয়ে দেখি ভুল রয়েছে ইংরেজি লেখায়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বললাম। ম্যাডাম বেশ ঠাঁটের সাথে সুন্দর করে বললেন, আমাদের স্যার (বার কাউন্সিলের সচিব) এভাবেই দিতে বলেছেন। সবাই নিচ্ছে, তাদের তো সমস্যা হচ্ছে না। আপনার সমস্যা কেন? আমি শুধু বললাম, সবাই একটি ভুল পত্র নিচ্ছে, সেজন্য আমারো নিতে হবে, এরকম তো কোনো কথা নেই। আর কথা বাড়ালাম না সময় স্বল্পতার কারণে। পরে আরো বিব্রত হলাম খাম চাইতে গিয়ে। আমাকে বার কাউন্সিলের অফিসিয়াল খাম দেয়া হল। কিন্তু খামটির উপরে বাংলায় লেখা সব কিছু। বললাম, বিদেশে পাঠাবো বলে ইংরেজিতে লেখা খাম প্রয়োজন। জানলাম, সেই খাম নেই! এমনকি বার কাউন্সিলের লোগোযুক্ত ইংরেজি সিল পর্যন্ত নেই! এই হলো আমাদের বার কাউন্সিলের অবস্থা!

যে কারণে আজকের লেখার অবতারণা, তা হলো মোবাইলে পাওয়া একটি ক্ষুদেবার্তা। গত মাসে ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিএনপি-সমর্থিত প্যানেল বিপুলভাবে জয়ী হয়। খালেদা জিয়াকে প্রধান অতিথি করে পরশুদিন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে বিএনপি-সমর্থিত আইনজীবীদের অনুষ্ঠান হয়। ঢাকা আইনজীবী সমিতির সদস্য হবার সুবাদে আমিও গয়রহো আমন্ত্রণ পাই। ক্ষুদেবার্তা পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ জানান ঢাকা কোর্টের বর্তমান সময়ের একজন ‘জাঁদরেল’ আইনজীবী। যুবরাজের মামলা পরিচালনার সুবাদে তাঁর ভাগ্যাকাশে সূর্যদেবতা বেশ হাস্যেজ্জ্বল। তাঁর নামে পাঠানো ক্ষুদেবার্তায় লেখা হয়েছে-

”You are invited to join lawyer gathering victory of Dhaka bar Election before 3.15 pm, Engineer’s Institute, Dhaka today including senior lawyer of BNP requested to present, Chairperson of BNP Begum khaleda Zia will present and addresse the meeting.

As Regards

Adv. …………………”

নামের অংশটুকু বাদ দিয়ে হুবুহু এভাবেই লেখা হয়েছে ক্ষুদেবার্তাটি। স্রষ্টার অশেষ রহমত যে, ন্যূনতম ইংরেজি জ্ঞান আছে বলে এই ক্ষুদেবার্তার মর্মোদ্ধার আমি করতে পেরেছি। তবে যথাযথভাবে অর্থ বোঝার জন্য সম্ভবত আমাকে নতুন করে ইংরেজি শিখতে হবে এই ‘খ্যাতনামা’ আইনজীবীর কাছে।

আগেই বলেছি আইন পেশা একটি মহান পেশা। একজন আইনজীবীর নামের আগে ‘বিজ্ঞ’ বলা হয়। তাদের জানাশোনার পরিধি হতে হয় অনেক বেশি। বলা হয়ে থাকে, আইনজীবীদের সারা জীবন অতিবাহিত হয় পড়াশুনার মধ্য নিয়ে; পেশার বয়স যতই হোক না কেন, একজন আইনজীবী সব সময় ‘প্র্যাকটিস’ করেন। কেবল মৃত্যুর পরেই তার জ্ঞানার্জনের সমাপ্তি ঘটে। এমন একটি মহান পেশায় যারা যুক্ত হবেন, তাদের ন্যূনতম মান (স্ট্যান্ডার্ড) থাকা উচিৎ। বার কাউন্সিলের সংস্কার প্রয়োজন। নতুন নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করা উচিৎ। সেসবের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা উচিৎ। নচেৎ ছ্যাঁচরা-ধান্ধাবাজ আইনজীবীদের ধাক্কায় দক্ষ, পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান আইনজীবীরাও সমাজের কাছে অমূল্যায়িত থেকে যাবেন, যথাযথ মর্যাদা পাবেন না।

পাদটীকা: আমার বাবাও একজন আইনজীবী, আমিও একজন নবীন আইনজীবী। তারপরও বলছি, কারো কোনো ধরনের অনুভূতিতে আঘাত লাগলে, নিজ দায়িত্বে আঘাতপ্রাপ্ত হবেন। সেজন্য আমার দু:খিত হবার প্রশ্ন আসে না।

ওমর হাসান আল জাহিদ, টরন্টো