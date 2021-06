ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ডিফেক্ট আর সেটাই এই iPhone-কে করে তুলেছে মহামূল্যবান! কাণ্ডটা ধরতে পারছেন?

iPhone 11 Pro: ফ্যাক্টরি ডিফেক্ট বলে একটা কথা প্রচলিত আছে কেনাকাটার জগতে। এই ফ্যাক্টরি ডিফেক্টের আওতায় বেশির ভাগ সময়েই ব্র্যান্ডের লোগো নিয়ে সমস্যা হয়। যেমন, ধরে নেওয়া যাক একটা জামায় সেই ব্র্যান্ডের লোগো ঠিকঠাক ভাবে বসেনি। এ ক্ষেত্রে ওই জামাটা কিন্তু বিক্রির জন্য বাজারে ছাড়া হবে না। ওটা আলাদা করে বিশেষ কোনও আউটলেটে ওই ফ্যাক্টরি ডিফেক্টের আওতায় পাওয়া যাবে কম দামে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এই এক ঘটনা যদি iPhone-এর ক্ষেত্রে ঘটে, তা হলে তার দাম কমার বদলে উল্টে বেড়ে যাবে। ওই ডিফেক্টের জন্যই মডেলটা তখন হয়ে উঠবে বিরল! ঠিক যেমনটা সম্প্রতি হয়েছে এক iPhone 11 Pro মডেলকে ঘিরে।

ইন্টারনাল আর্কাইভের করা এক ট্যুইট থেকে সম্প্রতি এই বিষয়টা প্রকাশ্যে এসেছে। জানা গিয়েছে যে iPhone 11 Pro-র এই মডেলটা বিক্রি হয়েছে ২,৭০০ ডলারে। ভারতীয় মুদ্রায় যার দাম ২ লক্ষ টাকার সামান্য বেশি। জানা গিয়েছে যে এই iPhone 11 Pro মডেলটির লোগোতে ডিফেক্ট রয়েছে। সাধারণত মডেলের পিছন দিকে একেবারে মাঝখান করে Apple-এর লোগো বসানো থাকে। কিন্তু ঠাহর করে দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে এ ক্ষেত্রে লোগোটি ডানদিকে খুব সামান্য সরে এসেছে। আচমকা দেখলে এই তফাত ধরা বেশ মুশকিল!

A misprint iPhone 11 Pro that sold for 2700$. This misprint is extremely rare- I’d say 1 in 100 million or possibly even rarer. pic.twitter.com/68F7giZAbm

— Internal Archive (@ArchiveInternal) April 9, 2021