মোদীর নামে ভোটের বৈতরণী পার করার আশায় ট্রাম্প -Deshebideshe

ওয়াশিংটন, ২৩ আগস্ট – আমেরিকায় (America) ২০ লক্ষের বেশি প্রভাবশালী ভারতীয় বংশদ্ভুত ভোটারদের মন জয় করতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের (Donald Trump) নির্বাচনী প্রচারক শাখা একটি ভিডিও জারি করে তাঁদের প্রথম বিজ্ঞাপন সামনে আনল। ওই ভিডিওতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর (Narendra Modi) ভাষণ আর ডোনাল্ড ট্রাম্পের আহমেদাবাদের ঐতিহাসিক সম্বোধনের সংক্ষিপ্ত ক্লিপ আছে। এই বছরের ফেরব্রুয়ারি মাসে ভারত সফরের সময়ে আহমেদাবাদে বিশাল জনতার সামনে বক্তব্য পেশ করেছিলেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওনার সাথে ওনার স্ত্রী মেলানিয়া, মেয়ে ইভাঙ্কা এবং মেয়ে জামাই জেরেড কুশানর সমেত ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা ভারত সফরে এসেছিলেন।

ট্রাম্প ভিক্ট্রি ফাইন্যান্স কোম্পানির সভাপতি কিম্বার্লি গুইলফয়েল এওতি ট্যুইটে ভিডিও বিজ্ঞাপন জারি করে লেখেন, ‘আমেরিকার সাথে ভারতের সুসম্পর্ক আছে আর আমাদের অভিযানকে ভারতীয়-আমেরিকানরা সমর্থন করে।” প্রচার অভিযানের নেতৃত্ব করা রাষ্ট্রপতির ছেলে ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র ভারতীয়-আমেরিকান সম্প্রদায়ের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আর উনি এই ভিডিওকে রিট্যুইট করেন। ট্রাম্পের প্রচার অভিযানের এই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়।

জানিয়ে দিই, নির্বাচনী প্রচারের এই ১০৭ সেকেন্ডের ভিডিও নরেন্দ্র মোদী এবং ট্রাম্পের দৃশ্যের সাথে শুরু হয়। গত বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমেরিকার সফরের সময় হিউস্টনে হাউডি মোদী অনুষ্ঠানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে জাত ধরে চলার দৃশ্যকে এই ভিডিওতে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। হিউস্টনের এই সভায় ৫০ হাজারের বেশি মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। যেটি বিদেশের মাটিতে সর্বকালীন রেকর্ড।

আমেরিকায় হাজার হাজার সমর্থকদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনেক প্রশংসা করেন। ট্রাম্প ভিক্ট্রি ইন্ডিয়ান-আমেরিকান ফাইন্যান্স কমিটির সহ সভাপতি আল মেসন এই ভিডিওর রুপরেখা তৈরি করেছেন। নরেন্দ্র মোদী ভারতীয়-আমেরিকানদের মধ্যে অত্যাধিক জনপ্রিয় নেতা। ২০১৫ সালে ম্যাডিসন স্কয়ার আর তাঁর ঠিক দুবছর পর সিলিকন ভ্যালিতে ওনার সম্বোধন ঐতিহাসিক ছিল। এখন ডোনাল্ড ট্রাম্প ভোটে জয়লাভ করার জন্য নরেন্দ্র মোদীর সাথে ওনার সম্পর্ক তুলে ধরে ভারতীয় বংশদ্ভুত ভোটারদের মন জয় করার চেষ্টা করছেন।

