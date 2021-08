মোদির সভাপতিত্বে বসছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের (ইউএনএসসি) অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে যাচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সোমবার (৯ আগস্ট) বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ছয়টায় ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজেই টুইট করে এ কথা জানিয়েছেন। ওই টুইটার বার্তায় তিনি বলেন, ৯ আগস্ট বিকেলে জাতিসংঘের উচ্চস্তরের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে যাচ্ছেন।

At 5:30 PM tomorrow, 9th August, would be chairing the UNSC High-Level Open Debate on “Enhancing Maritime Security: A Case For International Cooperation”. https://t.co/p6pLLTGPCy

