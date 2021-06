মুদ্রা হিসেবে বিটকয়েন চালু করল এল সালভাদর, বিশ্বে প্রথম

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

বিনিময় মুদ্রা হিসেবে বিটকয়েনকে বৈধতা দিল এল সালভাদর। দেশটির পার্লামেন্টে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস হয়েছে বিটকয়েনকে বৈধতা দেওয়া সংক্রান্ত বিলটি।

ডিজিটাল মুদ্রা বিটকয়েনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিনিময় মুদ্রা হিসেবে বৈধতার ঘটনা এই প্রথম। মধ্য আমেরিকার দেশটি থেকে পাওয়া এ খবরের প্রভাবে তাৎক্ষনিক বিটকয়েনের দর ৫ শতাংশ বেড়ে ৩৪ হাজার ২৩৯ দশমিক ১৭ ডলারে দাঁড়িয়েছে।

এর আগে এল সালভাদরের প্রেসিডেন্ট নায়িব বুকেলে বিটকয়েনকে মুদ্রা হিসবে চালু করার আইনটি ভোটাভুটির জন্য কংগ্রেসে পাঠান। কংগ্রেসে বিলটি ব্যাপক সমর্থন পায়। ৮৪ সদস্যের কংগ্রেসে ৬২ জন সদস্যই বিলটির পক্ষে রায় দেন। কংগ্রেসের সমর্থন পাওয়ায় আগামী ৯০ দিনের মধ্যে এ বিলটি আইনে পরিণত হবে।

The #BitcoinLaw has been approved by a supermajority in the Salvadoran Congress.

62 out of 84 votes!

History! #Btc🇸🇻

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021