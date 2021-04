মায়ের হাত ফস্কে রেল ট্র্যাকে পিছলে গেল খুদে, ৫০ ফুট দূরে এক্সপ্রেস! অতঃপর

মুম্বাই, ১৯ এপ্রিল – রাখে হরি, মারে কে! এই প্রবাদকেই সত্যি করলেন সেন্ট্রাল রেলের পয়েন্টস ম্যান ময়ুর শেলখের। বাজ পাখির মতো এসে ছোঁ মেরে ময়ূর এক্সপ্রেস ট্রেনের সামনে থেকে এক শিশুকে নিরাপদে ফেরালেন মাতৃক্রোড়ে। নিজেও নিরাপদ হয়ে বাহবা কুড়োলেন রেলমন্ত্রীর।

পীযূষ গয়াল সেন্ট্রাল রেলের পয়েন্টস ম্যান ময়ূরকে কুর্নিশ করে নিজের ট্যুইটারে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। হাড়হিম করা সেই ভিডিও দেখলে আপনারাও হৃদস্পন্দন বেড়ে যেতে বাধ্য।

কী হয়েছিল? রেল মন্ত্রীর পোস্ট করা সেই ভিডিও মহারাষ্ট্রের ভাগনানি স্টেশনের। সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়ে মায়ের সঙ্গে এক খুদে, স্টেশনে ট্রেন ধরার জন্য অপেক্ষা করছিল। ওই স্টেশনের দু’নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল মা-ছেলে। হঠাৎ মায়ের হাত ছেড়ে স্টেশনে ঘুরতে থাকে শিশুটি। মা বাচ্চার খেয়াল যতক্ষণে করেছেন ততক্ষণে মায়ের হাত ছেড়ে পা পিছলে সেই খুদে পড়ে গিয়েছে রেল ট্র্যাকে। আতঙ্কে মায়েরও দিশেহারা অবস্থা। ভিডিও দেখেই স্পষ্ট সন্তানকে বাঁচাতে কী করবেন বুঝে উঠতে পারছে না সেই মহিলা। এদিকে উল্টো দিক থেকে প্রবল বেগে ছুটে আসছে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন, সেই ট্র্যাক ধরে। সেই খুদে আর ট্রেনের দুরত্ব যখন প্রায় ৫০ ফুট, তখনও প্ল্যাটফর্মে ওঠার মরিয়া চেষ্টায় সেই শিশু। এই সময় ওই স্টেশন লাইনেই ডিউটিতে ছিলেন ময়ূর।

দেখুন সেই ভিডিও:

Very proud of Mayur Shelke, Railwayman from the Vangani Railway Station in Mumbai who has done an exceptionally courageous act, risked his own life & saved a child’s life. pic.twitter.com/0lsHkt4v7M

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 19, 2021