মঙ্গলের উদ্দেশ্যে নাসার ‘ইনজেনুইটি’ – দিকদর্শন

আপডেট সময় : April, 20, 2021, 7:29 pm 9 View

ডেস্ক সংবাদঃ সৌরজগতের চতুর্থ গ্রহ মঙ্গলের উদ্দেশ্যে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার ছোট একটি হেলিকপ্টার সফলভাবে উড্ডয়ন করেছে। নাসার বরাত দিয়ে সোমবারের (১৯ এপ্রিল) অনলাইন প্রতিবেদনে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে ব্রিটিশ সম্প্রচারমাধ্যম বিবিসি। চার পা’বিশিষ্ট ‘ইনজেনুইটি’ নামের মহাকাশযানটি বাতাসে এক মিনিটের বেশি সময় উড্ডয়ন করেছে। গত ৬ এপ্রিল দুই কেজিরও কম ভরের হেলিকপ্টার ‘ইনজেনুইটি’ মঙ্গলের পৃষ্ঠে অবতরণ করে। এরপর সোমবার সেটি মঙ্গলে উড্ডয়ন করে।

মানুষের মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে একে এক বিশাল ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেছেন নাসা। নাসার বিজ্ঞানীরা মঙ্গলে এই সফলতা উদযাপনের কারণ হিসেবে বলছে, পৃথিবীর বাইরে অন্য দুনিয়ায় প্রথমবারের মতো কোনো নিয়ন্ত্রিত ফ্লাইট পরিচালনা সম্ভব হয়েছে। গত বছরের মাঝামাঝি মঙ্গলে পাঠানো নাসার মহাকাশযান পারসিভিয়ারেন্সের মাধ্যমে এই কপ্টার মঙ্গলে পাঠানো হয়েছিল। এরপর গত ৬ এপ্রিল পারসিভিয়ারেন্স রোভার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর কপ্টার ‘ইনজেনুইটি’ মঙ্গলের পৃষ্ঠে অবতরণ করে। পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী, মঙ্গলপৃষ্ঠে ওড়া প্রায় অসম্ভব হওয়ার কথা। এছাড়া নাসাও এমন জটিলতার কথা জানিয়ে আগে বলে যে, বাস্তবতা হচ্ছে, বাতাসের চেয়ে ভারী কোনো কপ্টার ওখানে ওড়ানো আরও অনেক বেশি কঠিন। ইনজেনুইটিকে হেলিকপ্টার বলা হলেও এটি আসলে দেখতে ছোট ড্রোনের মতো। চারটি কার্বন ফাইবার পাখা অনেক বেশি বড় এবং সাধারণ হেলিকপ্টারের পাঁচ গুণ বেশি দ্রুত ঘোরে। নাসা এই মহাকাশযানটি মঙ্গলের উপযোগী করে তৈরি করে সেখানে পাঠিয়েছে।

Please share this news ..

More News Of This Category