ভয়েস মেসেজ ট্রানস্ক্রিপশন নিয়ে কাজ করছে WhatsApp, নয়া ফিচার কী সুবিধা দেবে? whatsapp-voice-transcription-feature-to-roll-out-soon– News18 Bangla

ভয়েস মেসেজ ট্রানস্ক্রিপশনের (Voice Message Transcription) মাধ্যমে বার্তা আদানপ্রদানের প্রক্রিয়াটি আরও সহজ হবে WhatsApp-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এই সম্পূর্ণ নতুন উন্নত ফিচারটি হবে আরও বেশি সুরক্ষিত, সকল বার্তা, মেসেজ, অডিও (Audio Into Text) ফাইল নিজেদের WhatsApp ডেটাবেসেই সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকবে। WhatsApp-এর এই নতুন ফিচারের (Whatsapp New Feature) ফলে মেসেজ টাইপ করে সময় নষ্ট করার দিন শেষ। এখন থেকে নিজেদের বার্তা মুখে বললেই, সেই বার্তা টেক্সট রূপে হাজির হবে আমাদের প্রিয়জনের কাছে। এর ফলে WhatsApp ব্যবহারকারীদের সময়ও বাঁচবে এবং খুব কম সময়েই তারা নিজেদের বার্তা পৌঁছে দিতে পারবে অন্যদের কাছে । WhatsApp-এর এই নতুন ফিচার (Whatsapp New Feature) চালু হলে মেসেজ প্রেরণের এক নতুন দিগন্ত সকলের সামনে খুলে যাবে।